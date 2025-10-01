Cerrar X
ec70d24e_3543_4cdb_a8da_500c2a444834_2b9e64b5e9
Tamaulipas

Hacinamiento detonan violencia intrafamiliar en Tamaulipas

En Tampico, Madero y Altamira se registran 50 reportes mensuales de violencia intrafamiliar, vinculada al hacinamiento y consumo de alcohol

  • 01
  • Octubre
    2025

Altamira Tams. hacinamiento habitacional, figura entre los principales detonantes de la violencia intrafamiliar en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, donde las corporaciones de seguridad atienden un promedio de 50 reportes mensuales relacionados con agresiones físicas, psicológicas y emocionales al interior de los hogares.

La jefa de la Unidad Móvil Especializada en Atención a Víctimas de Violencia, policía segundo Briseida Isabel García Martínez, señaló que la problemática es constante y que los llamados se reciben principalmente a través del 911, abarcando casos de violencia de pareja, maltrato a mujeres, así como a niñas, niños y adolescentes.

“Son reportes que van desde discusiones hasta agresiones físicas; la incidencia es más marcada en mujeres de entre 20 y 50 años de edad, aunque también se atienden menores en situación de riesgo. Factores como el alcoholismo y la falta de espacios adecuados dentro de los hogares contribuyen a que la violencia se detone con mayor frecuencia, sobre todo durante los fines de semana”, explicó.

Dijo que, aunque no hay un municipio con mayor incidencia en particular, tanto Tampico como Ciudad Madero y Altamira presentan un número elevado de reportes, lo que evidencia que la violencia intrafamiliar es un problema generalizado y persistente en la región.

Actualmente, la unidad móvil cuenta con 16 elementos y siete patrullas, integradas por personal femenino y masculino, capacitados para intervenir de manera inmediata en los llamados de auxilio. 

En muchos de los casos, los agresores son puestos a disposición de las autoridades competentes, aunque persiste la falta de cultura de la denuncia formal.

Autoridades policiales enfatizaron que, más allá de la atención a emergencias, es urgente implementar políticas públicas que aborden las raíces del problema: la falta de espacios habitacionales adecuados, las adicciones y la necesidad de fortalecer el tejido social para prevenir la violencia al interior de las familias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_28_T152312_636_743942fa2d
Hoy es el Día Mundial de las Noticias; revalidando el periodismo
Whats_App_Image_2025_07_08_at_6_05_46_PM_1_9d6fbee5d7
Capturan cerca de 400 cocodrilos en un mes al sur de Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_2025_02_18_T131141_229_92333b140d
Sancionan a jugadores tras violencia en el fútbol de Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

AP_25275802202337_0709005dde
Descubren tesoro de naufragio español frente en costa de Florida
AP_25275792783765_62c2b38770
Stephen King es el autor más vetado en escuelas de Estados Unidos
Whats_App_Image_2025_10_02_at_6_19_17_PM_03337e9752
No se valen las leyes con dedicatoria: Adrián de la Garza
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×