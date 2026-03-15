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Nuevo León

Empodera Igualdad al sector femenino en Centros Comunitarios

Entre las actividades realizadas se ofreció una clase magistral de corte y confección, enfocada en técnicas de diseño, aplicación y desarrollo de marca

  • 15
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León llevó a cabo el encuentro denominado “Voces que Empoderan” una serie de actividades orientadas a fortalecer el desarrollo personal y profesional de mujeres en Centros Comunitarios.

El programa se desarrolló durante una semana y reunió a cerca de 500 participantes en los Macrocentros Comunitarios Independencia y San Bernabé, en Monterrey. 

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A lo largo de las jornadas se realizaron conferencias, talleres y espacios de diálogo que buscaron brindar herramientas para impulsar el liderazgo femenino, así como fomentar la confianza y el crecimiento de las asistentes en distintos ámbitos.

La titular de la dependencia, Martha Herrera, encabezó la clausura del encuentro y subrayó la importancia de generar oportunidades que contribuyan al desarrollo de niñas, jóvenes y mujeres.

Durante su intervención, destacó que desde el gobierno estatal se busca fortalecer las condiciones para que las nuevas generaciones puedan construir un mejor futuro y acceder a mayores oportunidades de crecimiento.

“Tenemos una deuda con nuestras juventudes, queremos dejar un mejor futuro para todas esas mujeres que están empezando, para todas esas niñas, como la que están por aquí, que nos están viendo y que dicen, `un día quiero ser una diseñadora importante, un día quiero ser dentista´, tenemos una deuda con toda nuestra infancia, con nuestras juventudes”

El encuentro incluyó la participación de mujeres con trayectoria en diversas áreas como moda, gastronomía, deporte y plataformas digitales

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Entre las actividades realizadas se ofreció una clase magistral de corte y confección, enfocada en técnicas de diseño, aplicación y desarrollo de marca, impartida por Dariela Castilla, directora creativa de Mundana MX.

En el ámbito culinario, la fundadora de A’maría Casa del Pan y Café, Christy Ponce, compartió su experiencia empresarial en una sesión dedicada a la gastronomía, mientras que Laura Benavides, directora de la Fundación Sociedad de Parrilleros Mexicano, y Alejandra Rodríguez, creadora del podcast Bendita Edad y de Happy Days MTY, ofrecieron una charla centrada en la visibilidad y liderazgo de las mujeres en proyectos sociales y comunitarios.

El deporte también formó parte de las actividades del encuentro, la arquera y medallista olímpica Mariana Avitia, junto con integrantes del equipo Fuerza Regia Femenil, sostuvo un diálogo con jóvenes atletas provenientes de centros comunitarios.

Durante la conversación, compartieron experiencias sobre la disciplina, los retos y las oportunidades dentro del deporte de alto rendimiento, generando un espacio de intercambio cercano con las participantes.

Como parte del cierre del programa, la diseñadora y directora creativa de Josefina by Vero Solís, Vero Solís, impartió la conferencia magistral “Vístete de Éxito”, acompañada de una pasarela en la que se abordaron temas relacionados con creatividad, desarrollo de talento y proyección profesional en la industria de la moda.

A la clausura del evento también asistieron Luis Espino, cofundador y director de Pueblo Cinema, así como Eva Lozano, subsecretaria de Desarrollo Comunitario Integral.


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