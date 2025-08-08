Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_08_at_5_46_06_PM_1_6edf8e67e2
Coahuila

Víctima de accidente denuncia inacción ante presunto responsable

Pese a que un juez emitió la orden judicial, Jesica asegura que el Ministerio Público no ha enviado el documento al departamento para ejecutar la detención

  • 08
  • Agosto
    2025

La señora Jesica solicitó la intervención directa del fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, para que se cumpla la orden de aprehensión girada hace cuatro meses por un juez en contra de Erick “N”, señalado como presunto responsable de un accidente vial ocurrido hace más de un año.

De acuerdo con su testimonio, el percance se registró cuando viajaba en un vehículo de aplicación y fue impactada por otro conductor que, según afirma, se encontraba en estado de ebriedad. 

Pese a que un juez emitió la orden judicial, Jesica asegura que el Ministerio Público no ha enviado el documento al departamento correspondiente para ejecutar la detención, argumentando incluso que no existe dicha orden.

WhatsApp Image 2025-08-08 at 5.46.06 PM (1).jpeg

La afectada recordó que, tras el accidente, su vida cambió por completo, pues ahora depende de una andadera para poder movilizarse. Señaló que es el sostén económico de sus hijos y de sus padres, y que la situación ha afectado gravemente su capacidad para trabajar y mantener a su familia.

"No es justo que después de todo lo que he pasado todavía tenga que estar rogando para que hagan su trabajo. Yo ya cumplí con todo lo que me pidieron, llevé las pruebas, declaré, y el juez ya dio la orden. No entiendo por qué la Fiscalía no la ejecuta. 

"Mi vida no es la misma, no puedo caminar bien, no puedo trabajar como antes, y mientras él sigue libre como si nada hubiera pasado. No quiero venganza, quiero justicia. Quiero que se cumpla la ley como ellos mismos dicen", agregó.

Jesica pidió que su caso sea atendido con urgencia y que se haga justicia, tal como lo ha expresado públicamente el fiscal general, quien ha asegurado que en Coahuila “nadie está por encima de la ley”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Mueren_21_personas_tras_volcadura_regresaban_de_funeral_en_Kenia_7b3cadc87c
Mueren 21 personas tras volcadura, regresaban de funeral
recompensa_nicolas_maduro_4552b517b1
México pide pruebas de nexos de Maduro con el Cártel de Sinaloa
EH_FOTO_VERTICAL_d481414df1
Detienen a mujer por explotación sexual de una niña de 12 años
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T155442_751_f11f06d970
Un sismo de magnitud 5.9 sacudió la costa suroeste de Guatemala
EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T154222_925_c6e4669011
Arquera mexicana gana oro en los Juegos Mundiales de Chengdú
EH_CONTEXTO_2025_08_09_T153431_605_cc5aea87a7
'Canelo' Álvarez anuncia nacimiento de su hija Eva Victoria
publicidad

Más Vistas

Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
nino_matan_edomex_47788c761a
Matan a menor por deuda de sus padres; debían mil pesos
Fortalece_ARDEC_A_C_su_labor_con_entrega_de_aparatos_ortopedicos_3b9d71af00
Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos
publicidad
×