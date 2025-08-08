Víctima de accidente denuncia inacción ante presunto responsable

La señora Jesica solicitó la intervención directa del fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, para que se cumpla la orden de aprehensión girada hace cuatro meses por un juez en contra de Erick “N”, señalado como presunto responsable de un accidente vial ocurrido hace más de un año.

De acuerdo con su testimonio, el percance se registró cuando viajaba en un vehículo de aplicación y fue impactada por otro conductor que, según afirma, se encontraba en estado de ebriedad.

Pese a que un juez emitió la orden judicial, Jesica asegura que el Ministerio Público no ha enviado el documento al departamento correspondiente para ejecutar la detención, argumentando incluso que no existe dicha orden.

La afectada recordó que, tras el accidente, su vida cambió por completo, pues ahora depende de una andadera para poder movilizarse. Señaló que es el sostén económico de sus hijos y de sus padres, y que la situación ha afectado gravemente su capacidad para trabajar y mantener a su familia.

"No es justo que después de todo lo que he pasado todavía tenga que estar rogando para que hagan su trabajo. Yo ya cumplí con todo lo que me pidieron, llevé las pruebas, declaré, y el juez ya dio la orden. No entiendo por qué la Fiscalía no la ejecuta. "Mi vida no es la misma, no puedo caminar bien, no puedo trabajar como antes, y mientras él sigue libre como si nada hubiera pasado. No quiero venganza, quiero justicia. Quiero que se cumpla la ley como ellos mismos dicen", agregó.

Jesica pidió que su caso sea atendido con urgencia y que se haga justicia, tal como lo ha expresado públicamente el fiscal general, quien ha asegurado que en Coahuila “nadie está por encima de la ley”.

