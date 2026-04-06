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Coahuila

IMSS impulsa actividad física en Coahuila con espacios accesibles

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, se reiteró el llamado a la ciudadanía para incorporar el ejercicio en su rutina diaria.

  • 06
  • Abril
    2026

En medio del aumento de enfermedades asociadas al sedentarismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila promueve el uso de espacios deportivos y recreativos como una alternativa para mejorar la salud de la población.

¿Qué actividades ofrece el IMSS en Coahuila?

A través de sus Centros de Seguridad Social en ciudades como Saltillo, Monclova y Piedras Negras, el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece actividades físicas dirigidas tanto a derechohabientes como al público en general.

Entre las opciones disponibles se encuentran clases de spinning, yoga, aerobics y acceso a gimnasios, además de albercas en algunas sedes para la práctica de natación.

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¿Cuál es el objetivo de estos espacios deportivos?

De acuerdo con personal del área, estos espacios buscan fomentar hábitos saludables y reducir factores de riesgo relacionados con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad.

¿A quiénes están dirigidos estos programas?

Las actividades también forman parte de programas específicos enfocados en personas con padecimientos crónico-degenerativos, quienes reciben acompañamiento para mejorar su condición a través del ejercicio y cambios en su estilo de vida.

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¿Por qué se impulsa esta estrategia en Coahuila?

Autoridades del instituto señalaron que uno de los principales objetivos es acercar opciones accesibles a la población, en un contexto donde la falta de actividad física se ha convertido en un problema de salud pública.

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, se reiteró el llamado a la ciudadanía para incorporar el ejercicio en su rutina diaria y aprovechar estos espacios como una herramienta preventiva.

 


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