Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
violencia_vicaria_solo_mujeres_4105b7671f
Coahuila

Violencia vicaria solo aplica a mujeres, asegura Poder Judicial

Esto ocurre después de darse a conocer un caso en el que un juez vinculó a proceso a una mujer cuya expareja la acusó de violencia vicaria

  • 05
  • Marzo
    2026

El presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, dijo que el delito de violencia vicaria ya no podrá ser utilizado como un tipo penal en el que la víctima sea un hombre, y se aplicará solamente a los casos de violencia de esta naturaleza contra las mujeres.

Esto, luego de un caso en el que un juez vinculó a proceso a una mujer cuya ex pareja la acusó de violencia vicaria.

“El tema de la violencia vicaria fue analizado en una cuestión, es decir, el juez le pregunta al Pleno: ‘¿debo seguir utilizando este tipo penal en esta causa?’, y la respuesta del Pleno es ‘No. Síguelo por otros delitos, pero no por el de violencia vicaria’, que reconoce el pleno del Tribunal que es una acción afirmativa en favor de las mujeres”.

Utilizaron figura jurídica porque 'encuadraba' en descripción

Dijo que el juez de este caso utilizó la figura de violencia vicaria porque estaba disponible y encuadraba dentro de la descripción. Sin embargo, el reconocimiento de la violencia histórica de los hombres contra las mujeres. Por ello, se determinó solicitar al Congreso modificar el 272 fracción VI del Código Penal para que especifique que esta figura aplica para las mujeres.

Mery Ayup dijo que en el caso del hombre que acusó a su ex pareja por violencia vicaria, se reclasificará como delitos que están definidos como la violencia familiar, violencia física o psicológica, etcétera, sugiriendo al juez no utilizar la figura de violencia vicaria.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

partido_verde_coahuila1_2331043c88
Señala el Partido Verde que Morena tiene ventajas injustas
Produccion_ganadera_54dd7ba1c7
Feria del Crédito Ganadero busca fortalecer al sector en Coahuila
8662dcf2_a5d1_4fc7_91e4_d63a91d11dc2_0389617115
Trámites agrarios se mudarán a Conaza tras desalojo
publicidad

Últimas Noticias

image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
director_hospital_infantil_eefd9926fd
Vicente Plasencia renuncia como director del Hospital Infantil
nuevo_leon_kukulkan_ac47b49ad0
Presenta Nuevo León plan de seguridad para el Mundial
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×