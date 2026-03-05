México mantiene postura de paz ante conflicto en Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México mantendrá una postura firme a favor de la paz frente a la escalada de tensiones en el Medio Oriente, luego de los recientes ataques atribuidos a Estados Unidos en la región.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la política exterior mexicana está guiada por principios constitucionales que obligan al país a privilegiar el diálogo y la solución pacífica de los conflictos internacionales.

“Siempre vamos a llamar por la paz, porque además está en la Constitución”, afirmó.

Sheinbaum explicó que incluso si un presidente tuviera otra postura, la Carta Magna establece con claridad los lineamientos que deben regir la política exterior de México.

“No podemos, aunque hubiera un presidente que no quisiera, tiene que respetar la Constitución, porque ahí están establecidos los principios que debe seguir la política exterior”, señaló.

La mandataria recordó que dichos principios están incluidos en el apartado constitucional que define las atribuciones del titular del Ejecutivo federal.

Respeto a la postura de España

Sheinbaum también se refirió al posicionamiento del gobierno de España frente a la situación en Medio Oriente, señalando que cada nación toma decisiones de acuerdo con su contexto y sus alianzas internacionales.

“Es respetable la posición del presidente de España; ellos toman sus decisiones, pero nosotros siempre vamos a apostar por la paz”, indicó.

Llamado a fortalecer el papel de la ONU

En su mensaje, la titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en la importancia de que la comunidad internacional recupere los espacios de diálogo multilaterales, particularmente el papel de la Organización de las Naciones Unidas.

“Hace unos días dije que a Naciones Unidas no se le ve por ningún lado y sería muy bueno que se recuperara su papel, que es justamente buscar la paz en el mundo”, expresó.

Subrayó que el organismo internacional también debe impulsar condiciones de desarrollo más equitativas entre las naciones.

“Todos los esfuerzos que vayan en ese sentido, en favor de la paz y de un desarrollo sostenible y justo para los países, siempre los vamos a apoyar”, concluyó.

