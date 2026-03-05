Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_medio_oriente_4d3cdc6670
Nacional

México mantiene postura de paz ante conflicto en Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantendrá su postura pacifista ante los ataques de Estados Unidos en Medio Oriente

  • 05
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México mantendrá una postura firme a favor de la paz frente a la escalada de tensiones en el Medio Oriente, luego de los recientes ataques atribuidos a Estados Unidos en la región.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la política exterior mexicana está guiada por principios constitucionales que obligan al país a privilegiar el diálogo y la solución pacífica de los conflictos internacionales.

“Siempre vamos a llamar por la paz, porque además está en la Constitución”, afirmó.

Sheinbaum explicó que incluso si un presidente tuviera otra postura, la Carta Magna establece con claridad los lineamientos que deben regir la política exterior de México.

“No podemos, aunque hubiera un presidente que no quisiera, tiene que respetar la Constitución, porque ahí están establecidos los principios que debe seguir la política exterior”, señaló.

La mandataria recordó que dichos principios están incluidos en el apartado constitucional que define las atribuciones del titular del Ejecutivo federal.

Respeto a la postura de España

Sheinbaum también se refirió al posicionamiento del gobierno de España frente a la situación en Medio Oriente, señalando que cada nación toma decisiones de acuerdo con su contexto y sus alianzas internacionales.

“Es respetable la posición del presidente de España; ellos toman sus decisiones, pero nosotros siempre vamos a apostar por la paz”, indicó.

mexico-españa-medio-oriente.jpg

Llamado a fortalecer el papel de la ONU

En su mensaje, la titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en la importancia de que la comunidad internacional recupere los espacios de diálogo multilaterales, particularmente el papel de la Organización de las Naciones Unidas.

“Hace unos días dije que a Naciones Unidas no se le ve por ningún lado y sería muy bueno que se recuperara su papel, que es justamente buscar la paz en el mundo”, expresó.

Subrayó que el organismo internacional también debe impulsar condiciones de desarrollo más equitativas entre las naciones.

“Todos los esfuerzos que vayan en ese sentido, en favor de la paz y de un desarrollo sostenible y justo para los países, siempre los vamos a apoyar”, concluyó.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

loteria_nacional_dia_de_la_mujer_42133a98ff
Lanza Lotería Nacional billete conmemorativo del Día de la Mujer
cesar_ramos_qatar_1c9e9f5ee7
Árbitros mexicanos logran salir de Qatar tras cierre aéreo
trump_iran_rendicion_2fdabeb653
Trump exige rendición total de Irán; rechaza negociación
publicidad

Últimas Noticias

partido_verde_coahuila1_2331043c88
Señala el Partido Verde que Morena tiene ventajas injustas
lesion_cristiano_ronaldo_espana_e12a7f891c
Aleja lesión a Cristiano Ronaldo del partido contra México
sre_352_evacuados_mexico_c7dc374fff
Van 352 mexicanos evacuados de Medio Oriente tras conflicto
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×