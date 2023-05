'Aprendí de Borges lo que no pude y hubiera querido ser'

La afamada poeta Ida Vitale recibió un homenaje en la FIL de Buenos Aires, donde habló de la obra del argentino, Jorge Luis Borges.

La poeta uruguaya Ida Vitale, que en noviembre próximo celebra su centenario, fue homenajeada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. “Aprendí de (Jorge Luis) Borges lo que no pude y hubiera querido ser. La poesía de Borges me enseñó a admirarlo y a ser discreto (sic) al copiarlo”, dijo con su característica acidez humorística.

La escritora, Premio Cervantes 2018 por su poesía enmarcada en la tradición latinoamericana de vanguardia, integrante de la generación uruguaya del 45 y representante de la poesía esencialista, se refirió al más célebre autor argentino, quien es homenajeado en la FIL por los 100 años de Fervor de Buenos Aires, su primera obra.

“Aunque no sé si hubiera querido ser él, porque habrá tenido una vida complicada”, agregó una de las voces más relevantes de la poesía del siglo XX. La escritora compartió que a lo largo de su vida, tomó la “recomendable” costumbre de no escribir mucho, aunque también comentó que no le “daban” la oportunidad de hacerlo.

En cuanto al nivel de constancia en la lectura que maneja la modernidad, Vitale remarcó que “una de las obligaciones del que lee es tomar una posición, aunque a veces uno se identifica”, por más que esto no sea así.