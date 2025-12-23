Jack Black y Paul Rudd reinventan 'Anaconda' con humor

El clásico de finales de los años 90, Anaconda, vuelve a los cines, pero ahora en una especie de película homenaje, en donde las risas y el humor de Jack Black y Paul Rudd son los ingredientes principales.

Doug (Black) y Griff (Rudd) han sido amigos desde pequeños y desde siempre han soñado con rehacer su película favorita: el clásico cinemático Anaconda. Cuando su crisis de la mediana edad les lleva a finalmente abordar el proyecto, el dúo decide enfilar hacia las profundidades del Amazonas a fin de ponerse a filmar.

Pero las cosas se ponen muy reales tras la aparición de una auténtica anaconda, lo que transforma su caótica y cómica cinta en una situación mortífera. ¿La cinta que morían por hacer? Probablemente termine matándolos.

Dirigida por Tom Gormican y Kevin Etten, esta Anaconda, aunque comparte el título con la cinta de los noventa, es completamente nueva, llena de comicidad y acción.

“El guion para Anaconda me pareció insano y muy gracioso, y me emocionaba el prospecto de trabajar con Tom Gormican y su cerebro, porque sus películas son de mis favoritas. Y… ¡Con Paul Rudd como añadido! Yo pensaba: ‘¡Quiero enfiestar con estos tipos! Una baraja repleta de ases”, dijo Black.

Rudd señaló que el origen de la historia es mostrar a un grupo de amigos que, aunque abandonaron sus sueños, la vida los vuelve a reunir para conseguirlos.

“Ninguno de estos personajes se encuentra en donde le agradaría estar. Este es el ímpetu para esta loca aventura en la que están a punto de embarcarse… son las ganas de realizar algo satisfactorio, algo que siempre han adorado”, indicó.

Los actores coincidieron en que la comedia, junto con la acción y la aventura, hacen de Anaconda una buena película familiar.

“Es un balance complicado”, señaló Rudd, “pero el director no cejó en sus esfuerzos a fin de que el rodaje preservara una sensación de realidad, salvo en momentos muy particulares. Como actores, fue maravilloso sentirnos tan bien cuidados contando una historia que hará reír de principio a fin”.

