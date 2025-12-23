Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_anaconda_02fef7ba5c
Escena

Jack Black y Paul Rudd reinventan 'Anaconda' con humor

Jack Black y Paul Rudd protagonizan una versión homenaje del clásico noventero, mezclando humor y aventura en una caótica expedición al Amazonas

  • 23
  • Diciembre
    2025

El clásico de finales de los años 90, Anaconda, vuelve a los cines, pero ahora en una especie de película homenaje, en donde las risas y el humor de Jack Black y Paul Rudd son los ingredientes principales.

Doug (Black) y Griff (Rudd) han sido amigos desde pequeños y desde siempre han soñado con rehacer su película favorita: el clásico cinemático Anaconda. Cuando su crisis de la mediana edad les lleva a finalmente abordar el proyecto, el dúo decide enfilar hacia las profundidades del Amazonas a fin de ponerse a filmar.

Pero las cosas se ponen muy reales tras la aparición de una auténtica anaconda, lo que transforma su caótica y cómica cinta en una situación mortífera. ¿La cinta que morían por hacer? Probablemente termine matándolos.

Jack-Black-y-Paul-Rudd-protagonizan-Anaconda-la-alocada-comedia-de-accion-a-estrenarse-el-25-de-diciembre.jpg

Dirigida por Tom Gormican y Kevin Etten, esta Anaconda, aunque comparte el título con la cinta de los noventa, es completamente nueva, llena de comicidad y acción.

“El guion para Anaconda me pareció insano y muy gracioso, y me emocionaba el prospecto de trabajar con Tom Gormican y su cerebro, porque sus películas son de mis favoritas. Y… ¡Con Paul Rudd como añadido! Yo pensaba: ‘¡Quiero enfiestar con estos tipos! Una baraja repleta de ases”, dijo Black.

Rudd señaló que el origen de la historia es mostrar a un grupo de amigos que, aunque abandonaron sus sueños, la vida los vuelve a reunir para conseguirlos.

“Ninguno de estos personajes se encuentra en donde le agradaría estar. Este es el ímpetu para esta loca aventura en la que están a punto de embarcarse… son las ganas de realizar algo satisfactorio, algo que siempre han adorado”, indicó.

Los actores coincidieron en que la comedia, junto con la acción y la aventura, hacen de Anaconda una buena película familiar.

“Es un balance complicado”, señaló Rudd, “pero el director no cejó en sus esfuerzos a fin de que el rodaje preservara una sensación de realidad, salvo en momentos muy particulares. Como actores, fue maravilloso sentirnos tan bien cuidados contando una historia que hará reír de principio a fin”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25213754236595_5d0caf6f40
Exsoldado de EUA sospechoso en tiroteo que dejó cuatro muertos
jack_black_se_une_a_pelicula_minecraft_793801a41f
Jack Black se suma al elenco del live-action de Minecraft
publicidad

Últimas Noticias

congreso_coahuila_ley_extorsion_56fa89659e
Aprueba Coahuila mayor castigo a extorsionadores 
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_12_57_PM_0fb9035400
El cabrito, tradición infaltable en la Nochebuena de Saltillo
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_27_29_PM_6f578b3bf7
Piden autoridades extremar cuidados para pasar fiestas en paz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
Whats_App_Image_2025_12_22_at_1_23_27_AM_f7338ebc72
Acusan desfalco millonario en el sindicato normalista
publicidad
×