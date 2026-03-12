Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
6381e11142cdfce5c24cba6ccfe7b258787a1f8cw_a1f3d5325f
Cultura

Dyna Lomelí presume al país a través de sus obras

La artista mexicana Dyna Lomelí inaugura en Lisboa, Portugal, la exposición Esto es México, en la que plasmó elementos representativos de la nación

  • 12
  • Marzo
    2026

La artista mexicana Dyna Lomelí inauguró en Lisboa la exposición Esto es México, conformada por 20 coloridas obras, que desde ayer muestran al público de la capital portuguesa elementos representativos de México.

"Es muy difícil representar México en 20 piezas, hubiera podido hacer 400. México tiene cultura, tiene tradición, tiene color; es hermoso, yo tengo a México en la sangre", dijo Lomelí.

Las obras estarán expuestas hasta el 30 de marzo en una de las salas del Palácio Galveias, una biblioteca municipal que el escritor José Saramago solía frecuentar y de la que llegó a decir que fue donde perfeccionó su gusto por la lectura.

Para la ocasión, la pintora ha experimentado con una nueva técnica ante la dificultad de traer hasta Lisboa sus pinturas: impresión de alta calidad, que se ve casi idéntica a sus pinturas originales.

Lomelí ha tratado de representar la cultura popular mexicana a través de algunos de sus íconos más reconocibles: mariachis, luchadores de lucha libre, bailes tradicionales, comida, el Día de Muertos y los ajolotes.

"El ajolote es un animal súper bonito, es como un dragoncito en miniatura y, además, se regenera completamente, todas las partes de su cuerpo, órganos, es una cosa increíble", explicó Lomeli, quien confesó que es su animal favorito.

Una de las piezas la conforman la bandera mexicana y el Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México, mientras que un grupo de tres pinturas representa, a través de niños, el mestizaje, que para la autora es que todos los mexicanos "traen sangre de todos".

Con colores vibrantes y contrastes cromáticos, la artista de San Miguel de Allende, plasma la diversidad, la riqueza festiva, la musicalidad y las expresiones artísticas de su país natal, o una pequeña parte al menos, porque "faltan los piropos que se usan en México, faltan los modismos, faltan los tacos, o sea, la comida".

La muestra viajará a la región portuguesa del Alentejo en el segundo semestre de este año para acompañar a México en el festival Terras sem Sombras, una plataforma que une patrimonio, arte y comunidad.

Con esta exposición, la Embajada de México en Portugal inaugura un ciclo de tres meses marcado por actividades culturales centradas en mujeres que busca destacar y reconocer las numerosas voces femeninas que enriquecen la sociedad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

comercio_electronico_mexico_e57e8e9606
Comercio electrónico en México crece 19.2%; entra al top 10
2_1d194034ca
Investiga Profepa posible pesca ilegal de delfín nariz de botella
filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_09_29_PM_1_6aff36eff4
Recomiendan informarse antes de iniciar trámite de jubilación
Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_09_28_PM_64ec751ace
Saturación complica trámites de pensión en Reynosa
wall_street_abre_mixto_4f914e19df
Wall Street cierra en rojo ante escalada del precio del petróleo
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
publicidad
×