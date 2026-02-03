Entregan en U-ERRE la primera medalla Laynez Potisek

En una ceremonia dentro de la Universidad de Monterrey (U-ERRE), se realizó la primera entrega de la medalla Javier Laynez Potisek para estudiantes sobresalientes de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas.

Dicho galardón fue otorgado al estudiante César Ariel Leyva López, quien fue elegido tras su postulación en septiembre del año pasado, y seleccionado en octubre.

Aunque la entrega debió ser el pasado 3 de noviembre, en esta ocasión se realizó dos meses después en las instalaciones de la universidad, ya que esta primera premiación se realizó de las manos del ministro en retiro, Javier Laynez Potisek.

La ceremonia se llevó a cabo después del conversatorio “La justicia en México: El desafío persistente” encabezado por la ministra en retiro, Margarita Ríos Farjat, y la constitucionalista, Leticia Bonifaz Alfonzo, quienes también presidieron la entrega de la medalla.

La entrega, ocurrió frente a maestros, alumnos, Javier Navarro como representante del Estado, el jefe de gabinete de Monterrey, Fernando Margáin, la secretaria de ayuntamiento de Guadalupe, Laura Paula López, y el vicefiscal Luis Enrique Orozco.

El director académico de Talisis, Alejandro Madrazo Lajous, aprovechó el mensaje para impulsar el reconocimiento al alumno galardonado, y al ministro y exalumno de la U-ERRE Laynez Potisek, pero también para enfatizar la defensa constitucional ante la elección popular de ministros del Poder Judicial.

“Es historia cuando tenemos testimonios y memoria y registro y hechos con los cuales hablar de esa defensa constitucional que creo muy dignamente los ministros hoy presentes encarnaron durante muchos meses en esa defensa del juez constitucional imparcial. “En ese sentido, esta medalla es no solamente una conmemoración, no es solamente un reconocimiento. Un alumno no es solamente honrar a un exalumno, es volver a ponernos como símbolo enfrente. El proyecto constitucional. No podemos renunciar a él”, comentó Madrazo Lajous.

Exhorta a estudiantes a apostarle al sector público

Por su parte, el ministro en retiro agradeció que una medalla lleve su nombre en vida y también al primer galardonado con este símbolo, pero lamentó la falta de inclinación al sector público de parte de las nuevas generaciones.

“Me da mucho gusto, César, ver en qué ámbito te estás desarrollando, que es el de la justicia, de verdad me da mucho gusto, porque he constatado con cierta tristeza que, al menos en México, muchos jóvenes al día de hoy en universidades públicas y privadas están tendiendo menos al sector público”, añadió Laynez Potisek.





