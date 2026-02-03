Tigres se 'congela' y empata con el Forge en su debut en la Conca

Tigres no tuvo el debut que hubiera querido para la Concacaf Champions Cup, pues aunque en el papel era favorito ante el Forge FC de Canadá, las circunstancias que envolvieron al partido no fueron del todo favorables siquiera para jugar.

De entrada el clima fue un factor decisivo para el bajo nivel que mostraron ambos equipos, pues la temperatura en Hamilton, Canadá, era de unos dolorosos -8 °C, lo cual no favorece en nada practicar un deporte como el balompié.

Y con todo y que los jugadores son profesionales, el cuerpo humano reciente jugar en condiciones como las que enfrentaron los felinos, que están más acostumbrados a los climas templados o calurosos de Latinoamérica.

Marcelo Flores stopped by Bertaud 🔥 pic.twitter.com/BySbzhJMd0 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026

Aunque intentaron, los auriazules no salieron precisos al campo, al menos a la hora de definir, pues en algunos lapsos del encuentro mostraron ese juego asociativo que pretende Pizarro, sin embargo, malos remates y una buena actuación del portero rival dejaron el marcador igualado.

Por su lado, el Forge tampoco representó una amenaza real para los visitantes, que con su cuadro titular en campo cortaban avances sin mayores complicaciones, pese a que el local intentó aprovechar un poco más la ventaja del clima helado.

Al final, canadienses y mexicanos se fueron con un empate sin goles que sabe bien para ambos, considerando lo complicado que fue para ambos tan solo estar en el campo.

El partido de Vuelta será el miércoles 11 de febrero en el Estadio Universitario, donde los de San Nicolás buscarán completar su pase a la siguiente ronda, pues se antoja complicado que el Forge salga con la mano en alto del "Volcán".

