Jóvenes de la UANL hacen ‘click’ con Fredric Roberts

Para fomentar la exploración del entorno y potenciar su desarrollo profesional, estudiantes de bachillerato de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) asistieron a un taller de fotografía, parte del Programa Internacional de Becas Fredric Roberts Photography Workshops 2026.

La cuarta edición de este taller se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), bajo la mentoría del fotógrafo norteamericano Fredric Roberts y parte de su equipo de docentes, quienes impartieron cursos intensivos de nueve horas, del 10 al 15 de enero, abarcando desde conocimientos básicos hasta técnicas especializadas.

“Integramos una infraestructura que va más allá del apoyo, ya que es un taller autosustentable, porque no sólo estamos formando a grandes estudiantes, sino también a grandes maestros. Ellos pueden continuar el proceso y este sigue generando nuevas generaciones de docentes, por lo que los talleres funcionan de manera extraordinariamente eficaz”, compartió Roberts.

El grupo de becarios estuvo integrado por 10 jóvenes de la Preparatoria 20 del municipio de Santiago y 10 de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas Unidad Centro, quienes fueron seleccionados a través de entrevistas.

El tema para este año fue el reciclaje y está acorde con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En las sesiones de trabajo, los alumnos acudieron a plantas que aprovechan el plástico, otras de reparación de celulares y unas más que elaboran composta, en donde, además de capturar imágenes, se les explicó el procedimiento para llegar a lograr un nuevo producto o servicio a partir de materiales de desecho.

Los estudiantes tuvieron su ceremonia de graduación en el auditorio de MARCO y posteriormente inauguraron la exposición Cuando se Transforma el Residuo, en la Galería Educativa, ubicada en el segundo piso del recinto.

Dicha muestra permanecerá un mes abierta al público en general y puede visitarse de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, con horario extendido los miércoles hasta las 20:00 horas.

Desde hace 14 años, el fotógrafo Fredric Roberts ha impartido talleres de fotografía alrededor del mundo. Con esta iniciativa el artista ha tenido presencia en países como Bután, Canadá, Grecia, India, Nicaragua, Paquistán y Vietnam.

En México, MARCO ha sido sede de las cuatro ediciones del taller realizadas en 2019, 2020, 2025 y 2026, las cuales han beneficiado a 190 jóvenes de todo el estado.

