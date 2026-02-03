Podcast
Internacional

Acusan al primer marido de Jill Biden de matar a su esposa en EUA

El primer esposo de la ex primera dama de EUA fue acusado de asesinar a su esposa dentro de su residencia en Delaware en diciembre

  • 03
  • Febrero
    2026

El primer esposo de la ex primera dama Jill Biden ha sido acusado de asesinar a su esposa dentro de su residencia en Delaware a finales de diciembre, informaron las autoridades el martes.

William Stevenson, de 77 años, estuvo casado con Jill Biden de 1970 hasta 1975. Caroline Harrison, portavoz de la fiscalía general de Delaware, confirmó que Stevenson es el exesposo de Jill Biden.

Jill Biden se negó a comentar sobre el caso, señaló un portavoz de la oficina del expresidente Joe Biden y la ex primera dama.

Stevenson permanece detenido luego de que no pudo cubrir una fianza de $500,000 dólares después de que fue detenido la noche del lunes por cargos de asesinato en primer grado. Fue acusado de matar a Linda Stevenson, de 64 años, el pasado 28 de diciembre.

Policías respondieron a un reporte de un altercado doméstico en la residencia poco después de las 11 de la noche y encontraron a una mujer inconsciente en la sala de estar, según un comunicado de prensa anterior. Los paramédicos le aplicaron sin éxito tratamientos de reanimación.

Linda Stevenson dirigía un negocio de contabilidad y, según su obituario, era una madre y abuela dedicada a la familia y fanática de los Eagles de Filadelfia.

Stevenson fue acusado por un jurado investigador después de que detectives del Departamento de Justicia de Delaware iniciaron una investigación de varias semanas en torno a la muerte de Linda Stevenson.

De momento se desconoce si Stevenson cuenta con un abogado. Fue fundador de un popular recinto para conciertos en Newark llamado Stone Balloon a principios de la década de 1970.

En una entrevista con el medio conservador Newsmax en 2024, Stevenson criticó a Jill Biden, describió su divorcio como contencioso, y la llamó "amargada" y "desagradable".

Jill Biden se casó con el senador federal Joe Biden en 1977, quien llegó a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2021 y permaneció en el cargo hasta 2025.


