Aaron Ramsey debuta con Pumas en el empate sin goles ante Puebla

Después de casi dos meses desde su llegada al país como nuevo refuerzo universitario, Aaron Ramsey hizo su debut en la Liga MX este domingo al ingresar desde el banquillo en la segunda parte en el empate sin goles ante Puebla.

El galés entró al campo a los 62 minutos, volviendo así a la actividad después de su último partido el pasado 11 de marzo cuando jugaba con el Cardiff ante el Luton, en la Segunda División del futbol inglés.

En apenas 30 minutos, Ramsey realizó 11 pases, de los cuales 10 fueron exitosos; además, intentó un tiro de larga distancia, pero no pasó cerca del arco.

Con este empate, Pumas se coloca en la 13.ª posición con seis unidades, después de hilvanar su tercera igualada del curso y seguir sin celebrar un triunfo como locales.

Por el lado de los "camoteros", este empate los coloca en la última posición con apenas cuatro unidades.

Los universitarios apenas realizaron un disparo válido entre los tres palos, mientras que Puebla hizo tres, pero ninguno que fuera de peligro para el arquero costarricense Keylor Navas.

