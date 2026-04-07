Aaron Ramsey, exmediocampista de Pumas, se retira del fútbol

El mediocampista galés Aaron Ramsey anunció este martes su retiro definitivo del fútbol profesional a los 35 años, poniendo fin a una trayectoria destacada en clubes europeos y con la selección de Gales.

“Esta no ha sido una decisión fácil de tomar. Después de mucha reflexión, he decidido retirarme del fútbol”, expresó en un comunicado.

Ramsey se encontraba sin equipo desde su salida de Pumas UNAM el año pasado, tras una breve etapa en México marcada por problemas físicos.

Diolch / Thank you. Onto the next chapter 💪🏼 pic.twitter.com/OmJzyZ3lkv — Aaron Ramsey (@aaronramsey) April 7, 2026

Paso discreto por Pumas y cierre complicado

Su llegada al conjunto universitario generó expectativa, pero las lesiones limitaron su participación tanto en partidos de liga como en entrenamientos.

Incluso, durante su estancia, protagonizó un episodio mediático al ausentarse mientras buscaba a su perro perdido.

Esa etapa terminó siendo la última de su carrera como futbolista profesional.

Referente histórico de Gales

Ramsey es considerado uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de Gales. Con su selección disputó 86 partidos y marcó 21 goles, además de representar al país en tres torneos internacionales.

Uno de sus momentos más recordados fue la Eurocopa de 2016, donde fue pieza clave para que Gales alcanzara las semifinales.

El equipo galés cayó ante Portugal, que terminaría coronándose campeón del torneo.

“Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir con ella tantos momentos increíbles”, señaló.

Adiós sin Mundial

El mediocampista no fue convocado para el repechaje rumbo al Mundial frente a Bosnia y Herzegovina, lo que terminó por cerrar la posibilidad de despedirse en una gran cita internacional.

La derrota de su selección en ese duelo puso fin a cualquier opción de verlo nuevamente en la élite.

En su despedida, Ramsey tuvo palabras especiales para los aficionados galeses, conocidos como la “Red Wall”.

“Han estado ahí en las buenas y en las malas… no puedo agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos”, afirmó.

Una carrera de éxitos en Europa

Ramsey inició su carrera en Cardiff City antes de dar el salto al Arsenal en 2008, donde vivió sus mejores años.

Con los “Gunners” conquistó tres Copas FA y fue protagonista en dos finales, marcando goles decisivos.

Posteriormente jugó en Juventus y Niza, antes de regresar a Cardiff en 2023, donde incluso tuvo un breve paso como entrenador interino.

Con su retiro, el fútbol despide a un mediocampista elegante, de gran visión y capacidad goleadora, que dejó huella tanto en la Premier League como en el fútbol internacional.

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