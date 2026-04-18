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Internacional

Colombia ofrece recompensa para proteger a candidatos

El Gobierno de Colombia anuncia hasta 275 mil dólares por información que ayude a prevenir atentados en plena campaña electoral

  • 18
  • Abril
    2026

El Gobierno de Colombia anunció este sábado una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos (unos 275 mil dólares) por información que permita prevenir posibles ataques contra candidatos presidenciales, en medio de crecientes denuncias de amenazas durante la campaña.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien subrayó que la medida busca “anticipar y evitar cualquier acción criminal” contra los aspirantes y el proceso electoral.

Refuerzan seguridad electoral

Las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está programada para el 31 de mayo, han encendido las alertas de seguridad. El ministro confirmó que se han activado todos los mecanismos de inteligencia para verificar información sobre posibles planes violentos.

“La seguridad de los candidatos presidenciales y del proceso electoral es una prioridad”, afirmó, al recordar la implementación del llamado Plan Democracia, que contempla el despliegue de fuerzas de seguridad en todo el país.

El anuncio se produce después de que el presidente Gustavo Petro asegurara que la Agencia Central de Inteligencia cuenta con “datos reales” sobre un supuesto plan para atacar al candidato oficialista Iván Cepeda, quien lidera las encuestas.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe denunció un presunto plan del Ejército de Liberación Nacional contra la candidata Paloma Valencia. Otros aspirantes, como Abelardo de la Espriella, también han reportado amenazas.

Un contexto marcado por la violencia

La preocupación por la seguridad política se intensificó tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en agosto de 2025 tras ser atacado a tiros durante un mitin en Bogotá.

Este hecho reavivó los temores sobre la violencia en el escenario electoral colombiano, un fenómeno que históricamente ha marcado la política del país.

Ante este panorama, el Gobierno hizo un llamado a la población para colaborar con las autoridades.

“Lo más importante es prevenir cualquier acción criminal contra el proceso electoral y los candidatos”, reiteró el ministro, al instar a proporcionar información que permita salvaguardar la democracia en Colombia.


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