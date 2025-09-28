AC Milan de Santiago Giménez vence al Napoli y lidera la Serie A

Tras un inicio complicado en la Serie A, el AC Milan donde milita el mexicano Santiago Giménez, continúa mostrando su mejoría y ahora derrotó al campeón Napoli por 2-1 y se consolidó como líder del torneo.

Si bien el "Bebote" salió como titular, su impacto no fue directo al marcador, sino que tomó un rol más de poste y presionando a los rivales, para que Christian Pulisic tuviera más espacios.

El cuadro "Rossoneri" pegó rápido en el encuentro, pues apenas al minuto 3 abrió el marcador vía Alexis Saelemaekers, lo que condicionó un poco el juego, pues el local decidió ceder la iniciativa al necesitado Napoli.

Ante esto, el cuadro "Gli Azzurri" llevó el trámite del encuentro, pero la férrea defensa del Milan supo cerrar espacios e inhabilitar a Kevin de Bruyne, quien ha sido el director de orquesta de su equipo.

Poco antes del descanso llegó el gol de Pulisic que prácticamente definió el encuentro para el local, que definitivamente renunció a la ofensiva y cerró el partido aunque todavía quedaba mucho de juego.

Aunque el Napoli se metió al partido con un gol de penal del ya mencionado de Bruyne, no fue suficiente para impedir que Milan se lleve los tres puntos y se pusiera como líder la Serie A con 12 unidades, las mismas que Napoli y Roma.

