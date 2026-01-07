Podcast
Escena

Encabezará Laura Pausini apertura de Juegos Olímpicos de Invierno

La cantante italiana Laura Pausini encabezará la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

  • 07
  • Enero
    2026

La cantante italiana, Laura Pausini, fue confirmada como una de las protagonistas de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, un evento que reunirá a millones de espectadores en todo el mundo.

Dicha noticia fue compartida por la propia artista a través de sus redes sociales, donde sorprendió a sus seguidores con un video alusivo a la justa invernal, confirmando su participación en uno de los escenarios más importantes del deporte internacional.

Una voz italiana en un escenario global

Pausini tomará el centro del escenario durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en febrero de 2026.

La ceremonia de apertura está programada para el 6 de febrero en el Estadio Olímpico de San Siro, en Milán.

En el mensaje que acompañó el anuncio, se destacó la trayectoria internacional de la cantante y su papel como embajadora de la música italiana, capaz de conectar culturas a través de un lenguaje universal.

olimpicos-invierno-2026.avif

Más de tres décadas de carrera internacional

Con una trayectoria que supera los 30 años, Laura Pausini se ha consolidado como una de las artistas italianas más influyentes a nivel mundial, especialmente dentro del mercado de la música latina.

Es la única cantante italiana que ha sido reconocida con un Premio Grammy, además de cinco Latin Grammy, un Globo de Oro y una nominación al Óscar, distinciones que reflejan su impacto más allá de las fronteras de su país.

Un evento esperado en Milán y Cortina

Cabe señalar que los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se desarrollarán durante el mes de febrero y tendrán como sedes principales a Milán y Cortina d’Ampezzo, dos de las ciudades más emblemáticas del norte de Italia.

¿Quién es Laura Pausini?

Laura Pausini nació en Italia en 1974 y alcanzó la fama internacional tras ganar el Festival de San Remo en 1993.

A lo largo de su carrera ha vendido más de 70 millones de discos y se ha convertido en una de las máximas exponentes del pop italiano y latino.

 


