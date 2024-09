Adidas buscará firmar a Brasil con contrato histórico

La marca de las tres líneas estaría interersada en ser la patrocinadora de la pentacampeona del mundo, a la cual ofrecerían un contrato de 10 años por 1 billón de dólares

Tras haber perdido a la Selección Alemana, la marca Adidas busca dar un golpe sobre la mesa y estaría lista para “robarse” a la Selección de Brasil al punto de hacer una de las mayores propuestas en la historia para quitársela a la marca Nike.

🇧🇷❌💣 No More Nike - Adidas to Sign Brazil Kit Deal? https://t.co/DGc21krvEg