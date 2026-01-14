FIFA recibe récord de solicitudes de boletos para el Mundial

El Mundial es un torneo que nadie se quiere perder, y la FIFA lo tiene claro.

Desde la fase de ventas mediante sorteo aleatorio, iniciada el pasado 11 de diciembre, el máximo organismo del futbol ha recibido más de 500 millones de solicitudes de entradas.

En promedio, durante los últimos 33 días, la FIFA ha registrado 15 millones de solicitudes diarias, una cifra récord impulsada principalmente por aficionados de países como España, Argentina y Brasil, además de los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Los partidos más solicitados

De acuerdo con la FIFA, el encuentro más demandado durante esta primera ventana de venta fue el Colombia vs. Portugal, programado para el 27 de junio en Miami Gardens, Florida.

Le siguieron el México vs. Corea del Sur del 18 de junio en Guadalajara; la final del Mundial, prevista para el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey; el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio en la Ciudad de México; y un encuentro de segunda ronda que se disputará el 2 de julio en Toronto.

Asignación de entradas

La FIFA informó que será hasta el 5 de febrero cuando los aficionados conozcan el resultado de sus solicitudes. En los partidos donde la demanda supere la disponibilidad, los boletos se asignarán de manera aleatoria entre los solicitantes.

Ajuste en los precios de los boletos

Tras la polémica generada en diciembre, cuando se dio a conocer que algunas entradas alcanzarían precios de hasta 8,680 dólares, la FIFA anunció un ajuste significativo.

Ahora, las entradas tendrán un costo de 60 dólares por partido para los encuentros en los que participen las 48 selecciones del torneo.

No obstante, la FIFA aclaró que serán las propias federaciones nacionales las encargadas de decidir cómo se distribuirán esos boletos entre sus aficionados, priorizando a quienes hayan asistido a partidos anteriores de sus selecciones.

