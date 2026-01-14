Ofner cae en calificación para Australia tras creerse victorioso

Un tenista aprendió este miércoles que en el tenis no se puede festejar una victoria antes de tiempo, especialmente cuando el partido aún no está definido.

Sebastian Ofner, austriaco de 29 años, protagonizó un insólito episodio durante la ronda de clasificación del Abierto de Australia, al celebrar anticipadamente lo que creyó era un triunfo asegurado ante el estadounidense Nishesh Basavareddy.

Celebración prematura

El momento ocurrió en el desempate decisivo, cuando Ofner se adelantó 7-1 en el súper tie-break. Convencido de haber ganado, levantó los brazos y caminó hacia la red para saludar a su rival. Sin embargo, el juez de silla lo detuvo y le indicó que debía regresar a la cancha.

El motivo: en el súper tie-break no se gana con siete puntos, sino hasta alcanzar al menos 10 unidades y con una diferencia mínima de dos puntos.

Cambio de rumbo

La interrupción y el error de interpretación parecieron afectar al tenista austriaco. Basavareddy aprovechó el momento, recuperó terreno y terminó imponiéndose por 4-6, 6-4, 7-6 (11), luego de salvar dos puntos de partido.

Tras sellar la victoria, el estadounidense de 20 años realizó un gesto de asfixia con ambas manos sobre el cuello, en aparente alusión a la tensión vivida durante el cierre del encuentro.

Reacción del ganador

“Vi que se tensaba un poco”, comentó Basavareddy sobre la reacción de Ofner tras volver a la pista. “Normalmente, cuando eso sucede, empiezas a pensar demasiado, como ‘pensé que ya había ganado el partido’. Eso definitivamente me dio un poco de esperanza”, añadió.

Lo que sigue

Basavareddy avanzó a la siguiente ronda de la clasificación, donde se enfrentará al británico George Loffhagen por un lugar en el cuadro principal del Abierto de Australia.

El joven estadounidense ya sabe lo que es competir al máximo nivel, luego de haberle ganado un set a Novak Djokovic hace un año.

Por su parte, Ofner, actual número 131 del ranking ATP, sigue sin poder ganar un partido en el Abierto de Australia, pese a haber alcanzado la cuarta ronda de Roland Garros en 2023.

