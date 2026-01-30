Alcaraz y Djokovic disputarán la final del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz selló su pase a la final tras imponerse al alemán Alexander Zverev en un duelo de cinco horas y 27 minutos, el más extenso jamás disputado en una semifinal del Abierto de Australia.

El español ganó 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5 pese a sufrir calambres y molestias musculares en la recta final.

El número uno del mundo resistió cuando parecía al límite físico y levantó el pulso justo cuando Zverev servía para cerrar el encuentro.

“Fue uno de los partidos más duros de mi carrera. Creí hasta el final”, declaró tras la victoria que lo coloca por primera vez en la definición en Melbourne.

Cómo cuesta expresarse después de 5h30m… 🤯😮‍💨 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 30, 2026

Djokovic vuelve a la gran cita

Horas después, Novak Djokovic extendió la jornada al vencer al campeón defensor Jannik Sinner en la madrugada, con parciales de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

El serbio alcanzó así su undécima final en el torneo y frenó una racha de cuatro semifinales perdidas en torneos grandes.

Con 24 títulos de Grand Slam, Djokovic buscará sumar otro trofeo en su escenario predilecto, donde ha construido buena parte de su leyenda.

Another moment for Novak in Melbourne! pic.twitter.com/RZGYSf6twM — US Open Tennis (@usopen) January 30, 2026

Duelo generacional en la final

La final enfrentará a dos figuras separadas por dos décadas: Alcaraz, de 22 años, intentará conquistar el único major que falta en su colección y convertirse en el más joven en completar el Grand Slam de carrera, mientras Djokovic tratará de reafirmar su dominio en Australia.

