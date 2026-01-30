Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_1_c65d06a995
Deportes

Alcaraz y Djokovic disputarán la final del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic avanzaron a la final del Abierto de Australia El español firmó la más larga en la historia del torneo

  • 30
  • Enero
    2026

Carlos Alcaraz selló su pase a la final tras imponerse al alemán Alexander Zverev en un duelo de cinco horas y 27 minutos, el más extenso jamás disputado en una semifinal del Abierto de Australia.

El español ganó 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5 pese a sufrir calambres y molestias musculares en la recta final.

El número uno del mundo resistió cuando parecía al límite físico y levantó el pulso justo cuando Zverev servía para cerrar el encuentro.

“Fue uno de los partidos más duros de mi carrera. Creí hasta el final”, declaró tras la victoria que lo coloca por primera vez en la definición en Melbourne.

Djokovic vuelve a la gran cita

Horas después, Novak Djokovic extendió la jornada al vencer al campeón defensor Jannik Sinner en la madrugada, con parciales de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

El serbio alcanzó así su undécima final en el torneo y frenó una racha de cuatro semifinales perdidas en torneos grandes.

Con 24 títulos de Grand Slam, Djokovic buscará sumar otro trofeo en su escenario predilecto, donde ha construido buena parte de su leyenda.

Duelo generacional en la final

La final enfrentará a dos figuras separadas por dos décadas: Alcaraz, de 22 años, intentará conquistar el único major que falta en su colección y convertirse en el más joven en completar el Grand Slam de carrera, mientras Djokovic tratará de reafirmar su dominio en Australia.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26031624511675_c2e0988fe7
Frankfurt pierde nuevamente en su último partido de Bundesliga
G_8lz98_XMA_Avz_Kh_e488f12433
Seahawks niegan estar en venta previo al Super Bowl LX
EH_UNA_FOTO_9_c855f03c87
Katia Itzel hará historia en final mundial femenil de FIFA
publicidad

Últimas Noticias

7b1fe049_b9ed_4b65_8dd4_7d23d2407070_8df60f1add
Reynosa activa apoyos a familias de víctimas de desaparición
a176a566_1cec_459b_b48d_24e2d506d67e_e496dc8748
Difunden señas de masculino localizado en Reynosa
37eba5cd_1f9d_4a9b_aad6_62e70a6324f0_54d88e821a
México supera 130 mil personas desaparecidas: alerta la Cruz Roja
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
publicidad
×