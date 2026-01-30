Posponen una semana los Juegos Panamericanos 2027

Panam Sports confirmó nuevas fechas para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, que se celebrarán en la capital de Perú por segunda ocasión. El organismo detalló el calendario oficial actualizado para las competencias continentales y ratificó la sede, las disciplinas incluidas y la planeación de infraestructura para atletas.

Las justas deportivas reunirán a delegaciones de todo el continente en un programa que contempla 36 deportes y el uso de recintos construidos y adaptados desde la edición de 2019. La ciudad volverá a operar como centro del ciclo multideportivo rumbo a competencias internacionales posteriores.

¿Cuáles son las nuevas fechas de Lima 2027 y por qué se ajustaron?

El calendario oficial establece que los Juegos Panamericanos Lima 2027 se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto. Las fechas originales estaban programadas del 16 de julio al 1 de agosto. Panam Sports informó que el ajuste se acordó con el comité organizador local debido a la concentración de eventos deportivos internacionales previstos para ese año.

El cambio impacta la planeación de competencias, clasificación de atletas y logística de delegaciones, por lo que los comités nacionales deberán actualizar sus cronogramas de preparación.

Lima repetirá como sede de los Juegos Panamericanos

La edición de 2027 marcará la segunda vez que Lima organiza los Juegos Panamericanos, tras haber sido anfitriona en 2019. Con ello se convertirá en la tercera ciudad del continente en albergar dos ediciones del evento, después de Ciudad de México (1955 y 1975) y Winnipeg (1967 y 1999).

Panam Sports señaló que la infraestructura deportiva utilizada en 2019 forma parte del plan operativo para 2027, con recintos que cumplen especificaciones técnicas para competencias continentales.

Deportes confirmados y disciplinas que salen del programa

El programa de Lima 2027 incluye 36 disciplinas. Por primera vez se integrará el críquet, deporte que también está programado para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en EUA y que no formaba parte del calendario olímpico desde 1900.

En esta edición no estarán tres disciplinas presentes en Santiago 2023: breaking, bolos y raquetbol. Los ajustes al programa responden a criterios de participación y alineación con ciclos deportivos internacionales.

Capacidad de la Villa Panamericana para atletas

Autoridades de Perú proyectaron la ampliación de la Villa Panamericana con cinco edificios adicionales a las siete torres existentes. Con esta expansión, el complejo alcanzará una capacidad aproximada de 8,900 camas para deportistas y personal de apoyo.

Los edificios fueron utilizados después de la edición de 2019 y posteriormente funcionaron como centro de atención y aislamiento durante la contingencia sanitaria. Para 2027 se contempla su reacondicionamiento para alojamiento de delegaciones.

