Sheinbaum descartó hablar de Cuba con Trump en llamada

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el tema de los aranceles a países que apoyen a Cuba no se abordó en su llamada con Donald Trump

Desde Tijuana, Claudia Sheinbaum aseguró que en la llamada telefónica que sostuvo con el presidente estadounidense Donald Trump no se discutió la nueva orden ejecutiva sobre sanciones a países que suministren petróleo a Cuba.

“En ningún momento lo mencionó él y dado que no lo mencionó, nosotros no tocamos el tema”, declaró durante su conferencia matutina.

México insiste en la vía diplomática

La mandataria subrayó que México defenderá el principio de autodeterminación de los pueblos y buscará impedir que la medida estadounidense derive en afectaciones para la población cubana.

“La aplicación de aranceles podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance”, advirtió.

Informó que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a contactar de inmediato al Departamento de Estado.

“He pedido que se establezca comunicación para conocer con precisión los alcances del decreto”, explicó.

Solidaridad sin poner en riesgo al país

Sheinbaum agregó que México buscará formas de apoyo humanitario sin afectar su relación comercial con Estados Unidos.

“Buscaremos la solidaridad con el pueblo cubano, sin poner en riesgo a México”, puntualizó.

 


