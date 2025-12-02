Oficializa México partido contra Portugal en Estadio Azteca

La Selección Nacional de México anunció oficialmente que enfrentará a Portugal el próximo 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, duelo que no solo traerá a Cristiano Ronaldo al país, sino que también servirá como el evento inaugural de la renovada cancha del Estadio Azteca.

Cabe señalar que será la primera vez que el astro portugués pise el césped del Coloso de Santa Úrsula, ahora modernizado para convertirse en el primer estadio del mundo en albergar tres Copas del Mundo.

Portugal y Bélgica, rivales de alto calibre para el Tri

El comunicado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) detalló que Portugal, actualmente sexto lugar del ranking FIFA, será el encargado de reabrir el Azteca en un encuentro pactado a las 19:00 horas (centro de México).

¡De élite!🌎



Nos mediremos a un Campeón de Europa 🇲🇽🆚🇵🇹 en juego de preparación de cara al Mundial 2026 🏆.



Incondicionales, tenemos una cita en el @EstadioBanorte. 🏟#SomosMéxico💚🤍❤️



*Publicidad para México pic.twitter.com/jJbUwAcg0i — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

Por otra parte, la FMF también confirmó un segundo amistoso para el 31 de marzo, cuando México enfrentará a Bélgica, octavo del ranking mundial, en el Soldier Field de Chicago.

El duelo está programado igualmente a las 19:00 horas (20:00 locales).

Rival de alto nivel 🔝



¡Incondicionales! Nos mediremos ante Bélgica en Chicago como parte de la preparación para la Copa del Mundo🔥.https://t.co/t7rYvudrFC 📰✍️#SomosMéxico💚🤍❤️ pic.twitter.com/BVvuCHZ3S9 — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

“La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México confirma a Portugal y Bélgica, dos representativos ubicados en el Top 10 del ranking de la FIFA, como los rivales para la Fecha FIFA de Marzo de 2026”, señaló la FMF en el documento oficial.

