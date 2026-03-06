Árbitros mexicanos logran salir de Qatar tras cierre aéreo

Los árbitros mexicanos César Arturo Ramos Palazuelos, Alberto Morín y Marco Antonio Bisguerra finalmente lograron salir de Doha, Qatar, luego de varios días de incertidumbre provocados por el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente.

Los silbantes habían quedado varados en la capital catarí después de que el vuelo en el que viajaban de Dubái hacia Dallas fuera desviado de emergencia debido a la escalada de ataques en la región, situación que obligó a las aerolíneas a suspender o modificar rutas por seguridad.

Durante ese periodo, los tres árbitros permanecieron resguardados en un hotel mientras se analizaban alternativas para poder salir del país.

Traslado a Arabia abre ruta de regreso a México

Luego de diversas gestiones, los árbitros pudieron trasladarse de Qatar a Arabia Saudita, desde donde se espera que tomen un vuelo de regreso a México este viernes 6 de marzo, siempre y cuando las condiciones de viaje se mantengan sin cambios.

Según los reportes, dicha operación fue facilitada por el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, quien intervino para encontrar una alternativa que permitiera sacar a los silbantes de Doha.

En las próximas horas se espera la confirmación de que los árbitros ya estén en ruta hacia territorio mexicano y que puedan arribar sin contratiempos tras varios días de espera.

FMF y Cancillería dieron seguimiento al caso

La Federación Mexicana de Futbol había informado previamente que mantenía contacto permanente con los árbitros mientras se resolvía la situación.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores brindó apoyo consular para facilitar su eventual salida una vez que las condiciones de seguridad en la región lo permitieran.

“Se ha mantenido comunicación constante con los árbitros y se trabaja en coordinación con autoridades para garantizar su regreso seguro”, indicó el organismo en días pasados.

Designaciones arbitrales en Asia

Por otra parte, cabe recordar que los tres silbantes mexicanos se encontraban en Medio Oriente luego de cumplir compromisos arbitrales en partidos celebrados en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, antes de iniciar su regreso a América.

Sin embargo, la creciente tensión en la región provocó el cierre temporal de rutas aéreas y obligó al avión en el que viajaban a aterrizar en Doha, lo que retrasó su retorno.

