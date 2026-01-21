Alemania debate boicot al Mundial 2026 por amenazas de Trump

Mientras el gobierno alemán afirmó que no le corresponde decidir sobre un posible boicot al Mundial de 2026, legisladores de distintos partidos comenzaron a plantear la opción si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene sus amenazas contra Groenlandia y la Unión Europea.

“Si Donald Trump lleva a cabo sus amenazas y desencadena una guerra comercial con la UE, me cuesta imaginar que países europeos participen en la Copa del Mundo”, declaró el diputado conservador Roderich Kiesewetter al diario Augsburger Allgemeine.

El boicot como última opción

En los últimos días han surgido en Alemania las primeras voces que incluso contemplan la anulación del torneo como respuesta política.

Jürgen Hardt, legislador de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y portavoz en política exterior, señaló al diario Bild que una “cancelación del torneo” podría ser un “último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump”.

Desde el Partido Socialdemócrata (SPD), Sebastian Roloff afirmó al Handelsblatt que Europa debería responder de manera coordinada y considerar “renunciar a la participación en la Copa del Mundo”.

El gobierno se deslinda

El gobierno federal alemán reiteró que la decisión corresponde exclusivamente a las instancias deportivas. La secretaria de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein, afirmó que la evaluación recae en la Federación Alemana de Futbol (DFB) y en la FIFA.

“El gobierno federal acatará esta valoración”, señaló en un comentario enviado a la AFP, subrayando la “autonomía” del deporte frente a decisiones políticas.

Trump, la FIFA y la tensión internacional

Donald Trump mantiene una estrecha relación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le entregó un recién creado Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial en diciembre.

El mandatario estadounidense ha amenazado con apoderarse de Groenlandia y con aumentar los aranceles a los países europeos que se oponen a ese plan, un escenario que podría trasladar la tensión política al mayor evento futbolístico del mundo.

