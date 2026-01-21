Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
r1461033_1296x729_16_9_bc4b721d1e
Deportes

Alemania debate boicot al Mundial 2026 por amenazas de Trump

Diputados alemanes plantean boicotear el Mundial 2026 si Trump intensifica sus amenazas a Europa, mientras el gobierno deja la decisión en manos del deporte

  • 21
  • Enero
    2026

Mientras el gobierno alemán afirmó que no le corresponde decidir sobre un posible boicot al Mundial de 2026, legisladores de distintos partidos comenzaron a plantear la opción si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene sus amenazas contra Groenlandia y la Unión Europea.

“Si Donald Trump lleva a cabo sus amenazas y desencadena una guerra comercial con la UE, me cuesta imaginar que países europeos participen en la Copa del Mundo”, declaró el diputado conservador Roderich Kiesewetter al diario Augsburger Allgemeine.

El boicot como última opción

En los últimos días han surgido en Alemania las primeras voces que incluso contemplan la anulación del torneo como respuesta política.

Jürgen Hardt, legislador de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y portavoz en política exterior, señaló al diario Bild que una “cancelación del torneo” podría ser un “último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump”.

EH UNA FOTO - 2026-01-21T100611.198.jpg

Desde el Partido Socialdemócrata (SPD), Sebastian Roloff afirmó al Handelsblatt que Europa debería responder de manera coordinada y considerar “renunciar a la participación en la Copa del Mundo”.

El gobierno se deslinda

El gobierno federal alemán reiteró que la decisión corresponde exclusivamente a las instancias deportivas. La secretaria de Estado de Deportes, Christiane Schenderlein, afirmó que la evaluación recae en la Federación Alemana de Futbol (DFB) y en la FIFA.

“El gobierno federal acatará esta valoración”, señaló en un comentario enviado a la AFP, subrayando la “autonomía” del deporte frente a decisiones políticas.

EH UNA FOTO - 2026-01-21T101002.880.jpg

Trump, la FIFA y la tensión internacional

Donald Trump mantiene una estrecha relación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le entregó un recién creado Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial en diciembre.

El mandatario estadounidense ha amenazado con apoderarse de Groenlandia y con aumentar los aranceles a los países europeos que se oponen a ese plan, un escenario que podría trasladar la tensión política al mayor evento futbolístico del mundo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_21_at_9_32_55_PM_6c204023a0
Groenlandia cederá terrenos a EUA para instalar bases militares
inter_putin_reunion_305c773c1b
Trump confirmó participación de Putin en consejo; Rusia lo niega
trump_negociaciones_inmediatas_groenlandia_f649b264fa
Trump abandona amenaza de aranceles sobre Groenlandia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_22_at_1_40_11_AM_a056a09404
Sheinbaum visitará Reynosa a supervisar obras y programas
Whats_App_Image_2026_01_22_at_1_01_41_AM_6ae342504b
Sultanes Femenil, a escena en la Liga Mexicana de Softbol
ganado_9517d08876
Aumentan casos de gusano barrenador; ya hay 13 casos
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
publicidad
×