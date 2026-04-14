¡Oficial! México jugará ante Serbia en Toluca rumbo al Mundial

La Federación Mexicana de Futbol hizo oficial el duelo de México frente a Serbia el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, rumbo al Mundial 2026.

El anuncio se realizó en el Palacio de Gobierno del Estado de México, con la presencia de directivos como Ivar Sisniega, Mikel Arriola y Duilio Davino, quienes subrayaron la relevancia del encuentro dentro de la recta final de preparación.

¡Incondicionales! Como parte de la #ÚltimaEscala jugaremos ante Serbia en Toluca para cerrar nuestra preparación de cara al gran torneo.



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Última prueba antes del debut mundialista

El duelo ante Serbia cerrará una serie de tres partidos amistosos que servirán para afinar detalles rumbo al torneo. Previamente, el Tri enfrentará a Ghana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, y posteriormente a Australia el 29 de mayo en el Rose Bowl, en California.

El cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre aprovechará estos compromisos para perfilar al equipo que encarará la Copa del Mundo, con especial énfasis en el once titular.

Se espera que la alineación que enfrente a Serbia sea muy cercana a la que saltará a la cancha en el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Reencuentro con un viejo conocido

El partido también tendrá un ingrediente especial, ya que será el regreso a México de Veljko Paunovic, actual técnico del combinado serbio, quien dejó huella en el futbol mexicano tras dirigir a clubes como Chivas y Tigres.

Cabe señalar que México se medirá a un rival del viejo continente, en un contexto similar al que enfrentará en la fase de grupos del Mundial frente a República Checa.

Por otra parte, el Estadio Nemesio Diez ha sido una plaza favorable para la selección mexicana. La última vez que el Tri jugó en este recinto fue el 19 de noviembre de 2024, cuando logró una remontada memorable ante Honduras.

En aquella ocasión, el equipo revirtió un 2-0 en contra para imponerse 4-0, con doblete de Henry Martín y goles de Raúl Jiménez y Jorge Sánchez.

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