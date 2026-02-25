‘Claro que sé perder’, cantan Franco de Vita… y Tigres

Apenas se han jugado siete partidos de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX… y en ellos Tigres ya registra tres derrotas.

Esta cifra es la más alta en los recientes 12 torneos cortos de la Primera División del futbol mexicano, al hacer un comparativo hasta la Fecha 7 de cada certamen del campeonato mexicano.

Los felinos han caído en el actual certamen ante Pumas (por 1-0 en el Estadio Universitario), Cruz Azul (por 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla) y Pachuca (por 2-1 en “El Volcán).

En las anteriores campañas, hasta la Jornada 7, los auriazules llegaron a tener dos, uno o hasta cero tropiezos.

Lo más increíble es que en la fase regular del torneo anterior, el Apertura 2025, los de la UANL solamente perdieron un encuentro durante las 17 fechas de la fase regular.

Estas son las derrotas sufridas por Tigres, por certamen, en los últimos 12 torneos cortos de la Liga MX, hasta la Jornada 7 de la fase regular:

Torneo Apertura 2020: 1 derrota

Torneo Clausura 2021: 2 derrotas

Torneo Apertura 2021: 1 derrota

Torneo Clausura 2022: 1 derrota

Torneo Apertura 2022: 2 derrotas

Torneo Clausura 2023: 0 derrotas

Torneo Apertura 2023: 1 derrota

Torneo Clausura 2024: 1 derrota

Torneo Apertura 2024: 0 derrotas

Torneo Clausura 2025: 1 derrota

Torneo Apertura 2025: 1 derrota

Torneo Clausura 2026: 3 derrotas

Las tres derrotas

Estos son los tres duelos que ha perdido Tigres hasta la Fecha 7 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX:

Jornada 2: Tigres 0-1 Pumas… Estadio Universitario

Jornada 6: Cruz Azul 2-1 Tigres… Estadio Cuauhtémoc

Jornada 7: Tigres 1-2 Pachuca… Estadio Universitario

