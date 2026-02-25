‘Claro que sé perder’, cantan Franco de Vita… y Tigres
En los últimos 12 torneos cortos de Liga MX, el actual es en el cual los felinos han registrado más derrotas hasta la Jornada 7, con un total de tres
Apenas se han jugado siete partidos de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX… y en ellos Tigres ya registra tres derrotas.
Esta cifra es la más alta en los recientes 12 torneos cortos de la Primera División del futbol mexicano, al hacer un comparativo hasta la Fecha 7 de cada certamen del campeonato mexicano.
Los felinos han caído en el actual certamen ante Pumas (por 1-0 en el Estadio Universitario), Cruz Azul (por 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla) y Pachuca (por 2-1 en “El Volcán).
En las anteriores campañas, hasta la Jornada 7, los auriazules llegaron a tener dos, uno o hasta cero tropiezos.
Lo más increíble es que en la fase regular del torneo anterior, el Apertura 2025, los de la UANL solamente perdieron un encuentro durante las 17 fechas de la fase regular.
Entérate
Estas son las derrotas sufridas por Tigres, por certamen, en los últimos 12 torneos cortos de la Liga MX, hasta la Jornada 7 de la fase regular:
Torneo Apertura 2020: 1 derrota
Torneo Clausura 2021: 2 derrotas
Torneo Apertura 2021: 1 derrota
Torneo Clausura 2022: 1 derrota
Torneo Apertura 2022: 2 derrotas
Torneo Clausura 2023: 0 derrotas
Torneo Apertura 2023: 1 derrota
Torneo Clausura 2024: 1 derrota
Torneo Apertura 2024: 0 derrotas
Torneo Clausura 2025: 1 derrota
Torneo Apertura 2025: 1 derrota
Torneo Clausura 2026: 3 derrotas
Las tres derrotas
Estos son los tres duelos que ha perdido Tigres hasta la Fecha 7 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX:
Jornada 2: Tigres 0-1 Pumas… Estadio Universitario
Jornada 6: Cruz Azul 2-1 Tigres… Estadio Cuauhtémoc
Jornada 7: Tigres 1-2 Pachuca… Estadio Universitario
