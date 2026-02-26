Podcast
Deportes

América ‘tiembla’ con Tigres… ¡en la Ciudad de México!

Los de la UANL están en el Top 4 de clubes de la Liga MX que más derrotan a las Águilas en la capital, en torneos cortos, al considerar fase regular y Liguilla

  • 26
  • Febrero
    2026

Pareciera que Tigres tiene enfrente un panorama complicado porque liga dos derrotas en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y porque el sábado visita al América en la Jornada 8 del actual campeonato mexicano.

Sin embargo, el escenario cambia porque el conjunto de la UANL es de los clubes que más vencen de visita a las Águilas en la Ciudad de México, en la era de los torneos cortos, de 1997 a la fecha, en duelos de fase regular y Liguilla.

Los auriazules registran 10 victorias ante los azulcremas en la CDMX, ya sea en el Estadio Azteca o en el Estadio Ciudad de los Deportes, cifra que los coloca en el Top 4 de cuadros aztecas con más cotejos ganados ante los de Coapa en la capital del país.

Pachuca encabeza este departamento con 14 victorias, seguido de Chivas con 12, Toluca con 11… y atrás viene “La U” con una decena.

Los dirigidos por Guido Pizarro medirán fuerzas ante el “Ame” este sábado a las 21:10 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Entérate

Estos son los equipos de la Liga MX y sus triunfos de visita ante América, en juegos de fase regular y Liguilla, en la era de los torneos cortos de la Primera División del futbol mexicano:

1.- Pachuca: 14 triunfos
2.- Chivas: 12 triunfos
3.- Toluca: 11 triunfos
4.- Tigres: 10 triunfos
5.- Pumas: 10 triunfos
6.- Cruz Azul: 8 triunfos
7.- Atlas: 8 triunfos
8.- Santos: 6 triunfos
9.- León: 6 triunfos
10.- Necaxa: 6 triunfos
11.- San Luis: 4 triunfos
12.- Puebla: 4 triunfos
13.- Querétaro: 3 triunfos
14.- Rayados: 3 triunfos
15.- Juárez: 2 triunfos
16.- Xolos: 1 triunfo
17.- Mazatlán: 0 triunfos


