América ‘tiembla’ con Tigres… ¡en la Ciudad de México!

Pareciera que Tigres tiene enfrente un panorama complicado porque liga dos derrotas en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y porque el sábado visita al América en la Jornada 8 del actual campeonato mexicano.

Sin embargo, el escenario cambia porque el conjunto de la UANL es de los clubes que más vencen de visita a las Águilas en la Ciudad de México, en la era de los torneos cortos, de 1997 a la fecha, en duelos de fase regular y Liguilla.

Los auriazules registran 10 victorias ante los azulcremas en la CDMX, ya sea en el Estadio Azteca o en el Estadio Ciudad de los Deportes, cifra que los coloca en el Top 4 de cuadros aztecas con más cotejos ganados ante los de Coapa en la capital del país.

Pachuca encabeza este departamento con 14 victorias, seguido de Chivas con 12, Toluca con 11… y atrás viene “La U” con una decena.

Los dirigidos por Guido Pizarro medirán fuerzas ante el “Ame” este sábado a las 21:10 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Entérate

Estos son los equipos de la Liga MX y sus triunfos de visita ante América, en juegos de fase regular y Liguilla, en la era de los torneos cortos de la Primera División del futbol mexicano:

1.- Pachuca: 14 triunfos

2.- Chivas: 12 triunfos

3.- Toluca: 11 triunfos

4.- Tigres: 10 triunfos

5.- Pumas: 10 triunfos

6.- Cruz Azul: 8 triunfos

7.- Atlas: 8 triunfos

8.- Santos: 6 triunfos

9.- León: 6 triunfos

10.- Necaxa: 6 triunfos

11.- San Luis: 4 triunfos

12.- Puebla: 4 triunfos

13.- Querétaro: 3 triunfos

14.- Rayados: 3 triunfos

15.- Juárez: 2 triunfos

16.- Xolos: 1 triunfo

17.- Mazatlán: 0 triunfos

