HCD_Wm30_Xo_A_Avyu_A_7708f46a6f
México golea 4-0 a Islandia con todo el poder 'chiva'

Con goles de Ledezma, la "Hormiga", Gallardo y Brian Gutiérrez, el Tricolor vivió una fiesta ante un entradón en el estadio Corregidora

  • 25
  • Febrero
    2026

Luego de que la celebración del partido amistoso entre México e Islandia estuviera en duda por los hechos violentos que azotaron al país, finalmente el encuentro sí logró celebrarse y fue una auténtica fiesta para los locales.

Con un entradón en el estadio Corregidora en Querétaro, el Tri borró al cuadro vikingo, que se llevó una goleada de 4-0 que ayudó a que algunos elementos ganaran puntos en la carrera por un lugar en la Copa del Mundo.

Honra FMF a las Fuerzas Armadas

Algo que llamó la atención fue que, previo al silbatazo inicial, la organización dedicó un minuto de aplausos en memoria de los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes cayeron en combate durante los ya mencionados hechos violentos que hubo en diferentes estados, derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

El poder chiva pesó

En este equipo, donde solo se integraron elementos que militan en la Liga MX, hubo muchos de Chivas, quienes fueron los que cargaron con el peso ofensivo del Tricolor.

El primer tanto de la noche cayó justo con una conexión rojiblanca, pues luego de que Armando González recibió un balón en el área chica, prefirió buscar a un compañero mejor perfilado y centró para que Richard Ledezma entrara como un tren desde la banda y cabeceó para romper la igualdad apenas al 22'.

Apenas dos minutos después, la "Hormiga" se encargó de duplicar la ventaja, luego de que aprovechó una "diagonal matona" de Jesús Gallardo, la cual fue mal rechazada por los defensas de Islandia, que dejaron solo a González para rematar sin arquero y poner el 2-0 con el que se fueron al medio tiempo.

Desarmó a los vikingos

Para el complemento, la dinámica fue igual, con México dominando el juego y su rival compitiendo más desde lo físico que lo futbolístico, pues a muchos se les vio con importantes carencias de técnica.

Sorpresivamente, el tercero de la noche llegó mediante un tiro de esquina, pues Jesús Gallardo le ganó la espalda a sus marcadores y amplió la ventaja.

Finalmente, ya con los europeos totalmente desgastados, Brian Gutiérrez escapó desde la media cancha y definió solo frente al arquero, que poco pudo hacer para evitar la goleada del equipo mexicano.

HCDWm30XoAAvyuA.jpg

Solo un "regio" en acción

Pese a que había dos jugadores convocados por parte de los clubes regios, solamente Jesús Garza vio acción, pues entró al minuto 66 por Ledezma y debutó con la Selección Mayor, mientras que Víctor Guzmán se quedó en la banca.

Así concluyó este encuentro en Querétaro, que seguramente le dio muchos puntos a la "Hormiga" y a Richard Ledezma, quienes tienen muchas posibilidades de colarse en la lista final para la Copa del Mundo

HCDlLW2WoAAfnVN.jpg


