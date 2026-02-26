Podcast
Reporte Ciudadano
eua_mencho_muerto_80d742d017
Internacional

EUA declara oficialmente muerto a 'El Mencho' tras operativo

Estados Unidos declaró oficialmente muerto a Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', tras el operativo militar en Jalisco

  • 26
  • Febrero
    2026

El gobierno de Estados Unidos confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados por Washington, que ofrecía hasta $15 millones de dólares por su captura.

La declaratoria fue emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, luego del operativo realizado por fuerzas mexicanas en Tapalpa, Jalisco.

eua-mencho-muerto.avif

Operativo y enfrentamiento

De acuerdo con autoridades mexicanas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron al capo mediante trabajos de inteligencia.

El despliegue derivó en un enfrentamiento armado en el que murieron varios integrantes del grupo criminal.

El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que Oseguera Cervantes resultó herido y falleció durante su traslado aéreo a un hospital.

Además, el saldo incluyó bajas entre fuerzas de seguridad y personal ministerial, en uno de los operativos más relevantes contra el crimen organizado en los últimos años.

Impacto en el tráfico de drogas

Durante más de una década, el CJNG consolidó su presencia en el tráfico de cocaína, metanfetamina y, especialmente, fentanilo hacia Estados Unidos, además de actividades como extorsión, robo de combustible y fraudes.

En Washington, el capo era considerado pieza clave en la expansión del mercado de opioides sintéticos, lo que motivó múltiples acusaciones federales desde 2017 por narcotráfico, uso de armas y operación de empresa criminal continua.


