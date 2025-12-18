Cadillac supera el 'crash test' y avanza hacia la F1
La escudería estadounidense aprobó el crash test, aseguró la seguridad del monoplaza y dio luz verde al desarrollo rumbo a la temporada 2026 de Fórmula 1
- 18
-
Diciembre
2025
Cadillac se acerca a la línea de inicio de la Fórmula 1.
La escudería estadounidense aprobó sin dificultades el famoso "crash test", lo que, además de un punto valioso para la seguridad de Sergio Pérez y Valtteri Bottas de cara a la temporada 2026, también da luz verde para continuar con el desarrollo de su primer monoplaza.
El que Cadillac pasara esta prueba representa un respiro para Checo Pérez y Valtteri Bottas, quienes aspiran a seguir con el plan rumbo a la temporada del siguiente año.
Pues si la escudería no hubiera aprobado, supondría un riesgo en la seguridad de sus pilotos, además de que se hubieran visto obligados a rediseñar el monoplaza, lo que representaría gastar más tiempo y retrasar el desarrollo; pero ahora, tienen luz verde para preparar el auto para las pruebas de enero y luego para las sesiones de pretemporada que se esperan en Barcelona.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas