Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_cadillac_3169259e9c
Deportes

Cadillac supera el 'crash test' y avanza hacia la F1

La escudería estadounidense aprobó el crash test, aseguró la seguridad del monoplaza y dio luz verde al desarrollo rumbo a la temporada 2026 de Fórmula 1

  • 18
  • Diciembre
    2025

Cadillac se acerca a la línea de inicio de la Fórmula 1.

La escudería estadounidense aprobó sin dificultades el famoso "crash test", lo que, además de un punto valioso para la seguridad de Sergio Pérez y Valtteri Bottas de cara a la temporada 2026, también da luz verde para continuar con el desarrollo de su primer monoplaza.

El que Cadillac pasara esta prueba representa un respiro para Checo Pérez y Valtteri Bottas, quienes aspiran a seguir con el plan rumbo a la temporada del siguiente año.

Pues si la escudería no hubiera aprobado, supondría un riesgo en la seguridad de sus pilotos, además de que se hubieran visto obligados a rediseñar el monoplaza, lo que representaría gastar más tiempo y retrasar el desarrollo; pero ahora, tienen luz verde para preparar el auto para las pruebas de enero y luego para las sesiones de pretemporada que se esperan en Barcelona.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T165319_995_54df945dbd
Marco Rubio elogia acciones contra inseguridad en México
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T131836_865_e9e0e4cbc4
Decomisan 20 toneladas de pirotécnica y guardan silencio
Cae_Delta_1_por_homicidio_y_trasiego_de_drogas_en_EUA_c2402ea76c
Recapturan 'Delta 1' por homicidio y trasiego de drogas en EUA
publicidad

Últimas Noticias

sismografo_21470d456b
Se registra sismo en el municipio de Santa Catarina
desfile_scobedo_sannicolas_2025_c3b4b91736
Desfile Navideño recorre las calles de Escobedo y San Nicolás
MERITO_JOVEN_1_2207611e7e
Municipio de Monterrey reconoce a jóvenes por sus aportaciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×