Excluye Messi a Argentina de posibles ganadores para el Mundial

Lionel Messi consideró que hay selecciones que llegan mejor posicionadas que Argentina rumbo al Mundial 2026, aunque aseguró que la Albiceleste mantiene la ilusión de competir por el título.

El capitán argentino habló sobre el panorama de la próxima Copa del Mundo durante una entrevista publicada este viernes en el canal de YouTube “Lo Del Pollo”, donde también analizó el presente de Argentina y el nivel de otros equipos candidatos.

Messi coloca a Francia y España entre los favoritos

El jugador del Inter Miami señaló que Francia atraviesa nuevamente un gran momento gracias a la calidad de su plantel, mientras que España también luce sólida de cara al torneo que se disputará en México, EUA y Canadá.

“Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, y Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es candidato”, declaró Messi.

La ‘Pulga’ también mencionó a Alemania, Inglaterra y Portugal como selecciones competitivas que podrían pelear por el campeonato.

Sin embargo, recordó que en los mundiales suelen aparecer sorpresas y equipos que terminan superando las expectativas.

Argentina llega bien, aunque con algunas dudas

Messi explicó que la selección argentina mantiene una base sólida y competitiva, aunque reconoció que algunos futbolistas llegan con problemas físicos o falta de ritmo.

“La verdad es que cuando el grupo está junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar”, afirmó.

El campeón del mundo en Qatar 2022 también destacó el crecimiento de las nuevas generaciones dentro del combinado argentino.

Según explicó, varios jóvenes llegarán a su segundo Mundial pese a mantener una corta edad, además de que continúan apareciendo nuevos talentos con ambición de consolidarse en la selección.

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