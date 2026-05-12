Delantero Sebastián Soria podría romper récord en el Mundial 2026

El delantero catarí Sebastián Soria podría convertirse en el jugador de campo más veterano en disputar una Copa del Mundo, luego de aparecer en la lista preliminar de Qatar rumbo al Mundial de 2026.

El atacante de 42 años, nacido en Uruguay y naturalizado qatarí, fue incluido dentro de la convocatoria de 34 futbolistas presentada por el entrenador español Julen Lopetegui, quien deberá reducir la plantilla definitiva a un máximo de 26 jugadores antes del inicio del torneo el próximo 11 de junio.

La presencia de Soria en la prelista ha generado atención internacional debido a que podría romper uno de los registros históricos de longevidad dentro de los Mundiales.

Soria apunta a romper un récord histórico en los Mundiales

En caso de disputar minutos con Qatar durante la Copa del Mundo, Sebastián Soria superaría la histórica marca del camerunés Roger Milla, considerado hasta ahora el jugador de campo de mayor edad en participar en un Mundial.

Milla disputó el Mundial de Estados Unidos 1994 con Camerún cuando también tenía 42 años y un mes, convirtiéndose en una de las figuras más recordadas en la historia del torneo.

El récord absoluto de longevidad en una Copa del Mundo pertenece actualmente al arquero egipcio Essam El Hadary, quien jugó con 45 años y 161 días durante Rusia 2018.

El delantero regresó a Qatar tras años fuera de la selección

La carrera internacional de Sebastián Soria parecía haber terminado en 2017, especialmente después de quedar fuera de la convocatoria de Qatar para el Mundial de 2022 disputado en territorio catarí.

Sin embargo, el veterano atacante volvió a ser considerado el año pasado y reapareció en las eliminatorias mundialistas.

Uno de sus momentos más importantes ocurrió en octubre, cuando ingresó de cambio durante la victoria de Qatar por 2-1 ante Emiratos Árabes Unidos en Doha, partido clave para las aspiraciones mundialistas del conjunto asiático.

Tras ese encuentro, Soria publicó un mensaje en redes sociales donde expresó su emoción por volver a representar al país.

“Agradecido a Dios por dejarme vivir esto”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram, donde además aseguró sentirse orgulloso de volver a vestir la camiseta de Al Anabi.

De Uruguay a convertirse en símbolo del futbol catarí

Sebastián Soria nació en Uruguay, pero su carrera profesional cambió completamente cuando llegó al futbol catarí con el Al Gharafa en 2004.

Después de varios años jugando en la liga local, obtuvo la nacionalidad qatarí y debutó oficialmente con la selección nacional en 2007.

Con el paso del tiempo, el delantero se convirtió en uno de los atacantes más reconocidos del futbol de Qatar y participó en distintos procesos internacionales durante el crecimiento deportivo del país rumbo al Mundial de 2022.

Actualmente, Soria continúa activo en la liga catarí y mantiene actividad profesional pese a superar los 40 años, algo poco habitual para delanteros en selecciones nacionales.

Qatar ya conoce a sus rivales para el Mundial de 2026

Qatar formará parte del Grupo B en la Copa del Mundo de 2026 junto al coanfitrión Canadá, además de Suiza y Bosnia-Herzegovina.

El combinado catarí debutará el próximo 13 de junio frente a Suiza en San Francisco.

Posteriormente, enfrentará a Canadá en Vancouver y cerrará la fase de grupos ante Bosnia-Herzegovina el 24 de junio en Seattle.

Mientras Qatar busca competir nuevamente en la máxima cita del futbol internacional, Sebastián Soria podría convertirse en una de las historias más llamativas del torneo si finalmente logra entrar en la lista definitiva y disputar un nuevo Mundial a los 42 años.

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