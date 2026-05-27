Tiene Sergio Ramos nueva reunión para intentar compra del Sevilla

Sergio Ramos y sus socios inversores, entre ellos un grupo empresarial mexicano, presentaron este miércoles a los principales accionistas del Sevilla una nueva propuesta para la compra de la mayoría del capital del club, que incluiría una ampliación de capital y mermaría en parte la oferta a los vendedores, y que los actuales dirigentes se han comprometido a estudiar.

El internacional español y canterano sevillista, quien lidera esta operación en nombre del fondo Five Eleven Capital, tuvo este miércoles una nueva reunión con representantes de los máximos accionistas del Sevilla en un hotel de la capital andaluza, a la que acudió acompañado por su hermano René, agente de futbolistas, y de su abogado Julio Senn.

Este próximo domingo expira el plazo de exclusividad en las negociaciones para la compraventa del Sevilla que las familias propietarias de la mayoría de las acciones del club suscribieron con Sergio Ramos y el fondo de inversión Five Eleven Capital, por lo que las partes han mantenido este nuevo encuentro para intentar avanzar en el proceso.

Tras la reunión, Luis Carrión Amate, hijo del expresidente Rafael Carrión y representante de una de las familias que posee un destacado paquete accionarial del club, declaró a los periodistas que Sergio Ramos y sus socios han presentado "otra propuesta" que estudiarán a la mayor brevedad los asesores de los máximos accionistas, así como "una prueba de fondos" para esta posible compraventa.

"No se ha hablado prácticamente de nada. Ellos han expuesto sus condiciones y nada más. Hay optimismo por el bien del Sevilla. Ellos han dado su propuesta y los asesores han dicho que ya se les responderá. Yo espero que se termine antes del lunes", indicó Luis Carrión, que aseguró que no ha habido ningún cambio en los potenciales inversores con los que va Sergio Ramos.

Preguntado por si los máximos accionistas son receptivos a vender, indicó que "no, todo lo contrario", aunque aseguró que, "por lo menos por parte" de su grupo, el de su padre Rafael Carrión, buscan "lo que sea lo mejor para el Sevilla".

"Como si tenemos que regalar las acciones, por lo menos por parte de mi grupo. Digamos que ellos han hecho otra propuesta y los asesores que la llevan han dicho que la van a estudiar y que se les dará una respuesta en un plazo muy breve. A más tardar el lunes, porque tienen una LOI (carta de intenciones) que tiene unos plazos que cumplir", precisó.

Luis Carrión aseveró que el grupo que encabeza Sergio Ramos "sigue con los mismos inversores" y "hay aval", y añadió que "es una familia fuerte de mexicanos con la que ellos van de la mano", además de que espera que "todo salga bien por el Sevilla".

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