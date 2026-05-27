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Internacional

Irán amplía restricciones a distribución de contenido informativo

Estas limitantes se producen tres meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán que derivaron en una guerra

  • 27
  • Mayo
    2026

Irán amplió este miércoles las restricciones de la distribución de contenido informativo procedente del país para medios internacionales que impongan limitaciones al uso de su contenido.

De acuerdo con la comunicada a medios internacionales con sede en Teherán, se especifica que debe incluirse un texto obligatorio en “todo el contenido presentado, incluidas fotos, videos, reportajes y otras producciones mediáticas”.

Estas instrucciones por el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, que supervisa la actividad de los medios.

“La responsabilidad por no cumplir con esta directiva recae en el medio que presenta el contenido”, se indicó.

Estas limitantes se producen tres meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán que derivaron en una guerra continua en la región, con estallidos ocasionales.

Exigen a los medios internacionales que indiquen que el contenido en cuestión no puede ser utilizado por medios israelíes, ni tampoco por canales de televisión en farsi con sede fuera de Irán.

Pese a las restricciones, muchos medios en farsi en el extranjero aún acceden a imágenes y videos difundidos por los medios estatales iraníes a través de diversos sitios web y aplicaciones de mensajería.

Freedom House clasifica a Irán como un país sin medios libres e independientes, y señala que todos los canales de televisión están controlados por sectores de línea dura dentro de su teocracia y que quienes trabajan en otros medios enfrentan hostigamiento y arrestos.


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