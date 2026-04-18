Arrasa incendio 1,700 hectáreas de bosque en Cuba

Un incendio forestal de grandes proporciones mantiene en alerta a las autoridades cubanas en la provincia de Pinar del Río, donde el fuego ha devastado aproximadamente 1,700 hectáreas de bosque sin que hasta ahora se logre su control total.

El siniestro se localiza en la zona montañosa de La Lanza, en el municipio de Minas de Matahambre, y es combatido desde el pasado 10 de abril por brigadas del Cuerpo de Guardabosques (CGB).

De acuerdo con reportes oficiales, las condiciones climáticas han jugado en contra de los esfuerzos por sofocar el incendio, al favorecer la propagación de las llamas en el macizo montañoso.

Las autoridades califican el evento como de “muy grandes proporciones”, aunque hasta el momento descartan riesgos directos para las comunidades cercanas.

Otros incendios bajo vigilancia

En paralelo, el CGB informó que otros incendios registrados en la región se encuentran bajo control, entre ellos los ubicados en el kilómetro 17 de la carretera de Luis Lazo, en La Güira y en La Solita, este último en el municipio de San Juan y Martínez.

Aunque estos siniestros ya no presentan avance activo, continúan bajo “guardia de ceniza”, una fase de vigilancia destinada a eliminar puntos calientes y evitar reactivaciones.

Asimismo, se confirmó la extinción reciente de incendios en El Polvorín y La Vigía, con afectaciones menores de 30 y 10 hectáreas, respectivamente.

Alta incidencia de incendios en 2026

En lo que va del año, Pinar del Río ha registrado al menos 46 incendios forestales que han afectado más de 950 hectáreas, sin contabilizar el siniestro actual de mayor magnitud.

Especialistas señalan que solo uno de estos incendios tuvo origen natural, mientras que la gran mayoría responde a negligencias humanas o incumplimiento de medidas preventivas.

El periodo entre enero y mayo concentra el 96% de los incendios forestales en Cuba, coincidiendo con la temporada seca. Históricamente, marzo y abril son los meses con mayor incidencia.

La situación actual revive las alarmas tras lo ocurrido en 2025, cuando más de 8,000 hectáreas resultaron afectadas por incendios, superando la suma de los cuatro años previos.

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