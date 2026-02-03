Podcast
Deportes

André-Pierre Gignac es expulsado por primera vez en su carrera

El francés vio el cartón rojo el sábado pasado, en el partido en el cual los de la UANL vencieron 2-1 de visita al León en el Estadio Nou Camp

  • 03
  • Febrero
    2026

Como fecha histórica en el ambiente futbolístico, podemos considerar el pasado sábado 31 de enero de este año 2026, siendo escenario del hecho el Estadio Nou Camp de León, Guanajuato… y protagonista, el delantero francés de Tigres, André-Pierre Gignac.

Justamente en este coso se llevaba a cabo el duelo correspondiente a la Jornada 4 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX entre los Panzas Verdes del León y los de la UANL. 

Se jugaba el minuto 90’+6 cuando el árbitro central hidrocálido, Adonai Escobedo González, le mostró por segunda ocasión en el juego la tarjeta amarilla al futbolista galo por un desplazamiento con el brazo derecho a un zaguero esmeralda… y como consecuencia, el nazareno sacó la tarjeta roja, saliendo expulsado por primera vez en su carrera profesional como futbolista.

Tuvieron que pasar 7,842 días desde aquel 13 de agosto de 2004 cuando André-Pierre debutó profesionalmente con la escuadra del FC Lorient de la Ligue 2 de Francia.

A la edad de 18 años y bajo la dirección técnica de Christian Gourcuff, ingresó al minuto 78 contra el Châteauroux y fue el artífice del gol de la victoria pocos segundos después de su ingreso al rectángulo verde.

El dorsal 10 de los de ‘La U’ ha participado tanto en la Liga 1 como en la 2 de Francia, defendiendo los colores del FC Lorient, Pau FC, Toulouse FC y Olympique de Marsella; equipos en donde participó en 381 encuentros oficiales, tanto en torneos nacionales como internacionales. Ahí anotó 138 goles con 30 asistencias en 26,644 minutos, en los que estuvo en la cancha.

Posteriormente, se enroló en la escuadra de Tigres de la Liga MX; contabilizando lo hecho hasta el momento en las diversas competiciones oficiales en las cuales ha estado en el rectángulo verde de diversas latitudes, estuvo en 429 juegos, en los cuales perforó la meta enemiga en 221 ocasiones y asistió a su compañero para que concretara su anotación 56 veces, sumando un total de 35,370 minutos de acción.


