NFL llevará por primera vez un partido oficial a París en 2026

La NFL anunció que París albergará su primer juego de temporada en 2026. Los New Orleans Saints fueron designados como protagonistas en el Stade de France

  • 02
  • Febrero
    2026

La NFL confirmó que en la temporada 2026 disputará por primera vez un partido oficial en París, Francia, como parte de su estrategia de expansión internacional.

El duelo se celebrará en el Stade de France, el estadio más grande del país.

En el anuncio, la liga informó que los New Orleans Saints fueron elegidos como uno de los equipos participantes en este encuentro inédito.

Goodell destaca el crecimiento global

El comisionado Roger Goodell subrayó la importancia del evento para la proyección mundial de la liga.

“Llevar un partido de temporada regular a París en 2026 representa un emocionante paso adelante en la continua expansión de la presencia global de la liga”, señaló. Añadió que jugar en el Stade de France “subraya nuestras ambiciones de crecimiento global”.

Los Saints celebran la designación

Desde Nueva Orleans, la propietaria del equipo, Gayle Benson, celebró la elección y destacó el vínculo histórico entre Luisiana y Francia.

“Estamos encantados de haber sido seleccionados para jugar el primer partido de la temporada regular que se celebrará en Francia. Este momento es especial por la fuerte conexión cultural entre Louisiana y Francia y por la creciente afición de los Saints en París", afirmó.

Un estadio con historia mundial

El Stade de France cuenta con capacidad para más de 81 mil espectadores y ha sido sede de finales de Copas del Mundo de futbol y rugby, partidos de Eurocopa y Champions League, además de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

La NFL estima que actualmente tiene cerca de 14 millones de seguidores en Francia, uno de los mercados europeos con mayor crecimiento para la liga.

Temporada con múltiples sedes globales

París se unirá a ciudades como Londres, Berlín, Múnich, Frankfurt, Madrid, Dublín, São Paulo, Ciudad de México y Toronto, que ya han albergado juegos oficiales fuera de Estados Unidos.

Además, la liga confirmó que este mismo año celebrará un partido en Melbourne, Australia, con la participación de Los Angeles Rams, dentro de una temporada que también tendrá encuentros internacionales en Río de Janeiro, Múnich, Madrid y la capital francesa.


