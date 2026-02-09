Podcast
Deportes

Anuncia Liga MX cambio de horario del duelo Cruz Azul vs Tigres

La Liga MX anunció que el duelo de la jornada 6 del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Tigres se jugará el domingo a las 16:30 horas

  • 09
  • Febrero
    2026

La Liga BBVA MX informó una modificación en el horario del partido entre Cruz Azul y Tigres correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2026, que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.

De acuerdo con el comunicado oficial, el encuentro quedó programado para el domingo 15 de febrero a las 16:30 horas, tiempo del centro de México.

“La Liga BBVA MX informa cambio de horario para el partido entre @CruzAzul y @TigresOficial”, publicó la competencia en sus canales oficiales, sin detallar las razones del ajuste.

Duelo directo en la cima

El choque promete emociones, ya que ambos equipos atraviesan un arranque sólido en el torneo. Tigres marcha en el segundo sitio de la clasificación con 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y una derrota.

Cruz Azul, por su parte, también suma 10 puntos, aunque aparece tercero debido a la diferencia de goles, lo que convierte el partido en una oportunidad clave para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Antecedente reciente y cuentas pendientes

La rivalidad viene encendida desde el último enfrentamiento entre ambos, ocurrido el 6 de diciembre en la semifinal de vuelta del torneo anterior en el Estadio Universitario, donde los felinos avanzaron gracias a su mejor posición en la tabla.

Ese resultado todavía pesa en el entorno celeste, que buscará revancha en un escenario neutral como el inmueble poblano.


Comentarios

