Deportes

Disney impulsa el Super Bowl 2027 con campaña 'We’re Going'

Disney lanzó un póster promocional rumbo al Super Bowl LXI, que se jugará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium y será transmitido por Disney+

  • 09
  • Febrero
    2026

The Walt Disney Company presentó un póster especial y una ambiciosa campaña de promoción para el Super Bowl LXI, que se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

El evento marcará el regreso del “gran juego” a una red de Disney por primera vez desde 2006, cuando fue transmitido por ABC.

La campaña, titulada “We’re Going”, comenzó justo después del Super Bowl 2026 y reúne a más de 60 personajes icónicos del universo Disney, entre ellos Mickey Mouse, figuras de Marvel como Iron Man, Deadpool y Spider-Man, además de personajes de Star Wars y Pixar, que “van” al Super Bowl, en una reinterpretación del clásico eslogan “I’m going to Disney World”.

La transmisión en Estados Unidos será con opciones de streaming en Disney+, Hulu, además de versiones alternativas como el ManningCast y señal en español por ESPN Deportes.

¿Aumentan las posibilidades de Taylor Swift en el medio tiempo?

El regreso del Super Bowl al ecosistema Disney ha generado especulación sobre la posible participación de Taylor Swift en el show de medio tiempo, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial.

Swift mantiene una relación sólida con Disney+, donde cuenta con una sección especial para ella con contenido exclusivo, incluyendo:

  • Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) (2024), versión extendida del concierto con canciones adicionales.
  • The Eras Tour | The Final Show (2025), grabación completa del último show en Vancouver.
  • The End of an Era (2025), docuserie de seis episodios sobre el detrás de cámaras del tour.
  • Folklore: The Long Pond Studio Sessions

El amplio catálogo de la artista en la plataforma y la estrategia de sinergia entre marcas que caracteriza a Disney podrían alimentar los rumores.

Sin embargo, la NFL y los organizadores suelen mantener en secreto al artista del medio tiempo hasta meses antes del evento.

Por ahora, la campaña promocional apunta a reforzar la expectativa rumbo al Super Bowl LXI, que se celebrará en el Día de San Valentín de 2027 y promete combinar deporte y entretenimiento a gran escala.


