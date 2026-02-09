NFL revela logo oficial del Super Bowl LXI en Los Ángeles

La NFL dio a conocer el logo oficial del Super Bowl LXI, que se disputará en el año 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

El anuncio se realizó apenas horas después de la celebración del Super Bowl LX, en el que los Seattle Seahawks derrotaron a los New England Patriots.

The official Super Bowl LXI Logo has arrived 🤩 pic.twitter.com/cVn9ILCwYt — NFL (@NFL) February 9, 2026

El nuevo emblema destaca por una combinación de tonos naranjas en la parte superior, que se funden con azules claros y acuamarinos en la parte inferior, generando un efecto visual similar a olas del mar.

El diseño busca evocar las playas y los atardeceres característicos del sur de California. En algunas presentaciones iniciales, el logotipo fue mostrado sobre fondo morado.

Como ocurre cada año, la revelación del logo desató especulaciones en redes sociales. Algunos aficionados sugieren, en tono conspirativo, que los colores anticipan a los equipos finalistas.

El naranja ha sido asociado con franquicias como Cincinnati Bengals, Denver Broncos o Miami Dolphins, mientras que los tonos azules recuerdan a equipos como Chicago Bears, Seattle Seahawks o Los Angeles Chargers.

La NFL ha reiterado en múltiples ocasiones que los colores únicamente representan a la sede del evento, aunque la especulación se ha convertido en parte de la tradición previa al Super Bowl.

SoFi Stadium, escenario de clase mundial

El Super Bowl LXI se celebrará en el SoFi Stadium, un recinto multiusos inaugurado en septiembre de 2020 y considerado uno de los más modernos y costosos del mundo, con una inversión estimada entre 5 y 5.5 mil millones de dólares.

El estadio, casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, cuenta con una capacidad base de 70,240 espectadores para juegos de la NFL, ampliable a más de 100,000 para eventos especiales.

Entre sus características destaca un techo translúcido de ETFE que permite el paso de luz natural y la gigantesca pantalla envolvente “Oculus”, considerada la más grande del mundo en su tipo.

Además del Super Bowl LVI en 2022 y ahora Super Bowl 2027, el inmueble será sede de partidos del Mundial de la FIFA 2026 y eventos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cómo elige la NFL la sede?

Desde 2018, la NFL cambió su proceso de selección y ahora invita directamente a ciudades y estadios que considera viables.

Las sedes deben cumplir requisitos estrictos: contar con una franquicia activa, capacidad mínima de 70,000 asientos, infraestructura hotelera y aeroportuaria robusta, y condiciones climáticas adecuadas o estadio con domo.

La propuesta final es votada por los 32 propietarios de equipos.

El objetivo es garantizar una experiencia óptima y maximizar el impacto económico del evento, considerado uno de los más lucrativos del deporte mundial.

