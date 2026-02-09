Investigan fallas en medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 anunciaron que investigarán la fabricación de las medallas olímpicas, luego de que varios deportistas denunciaran que sus preseas se han roto.

Entre los afectados se encuentran la campeona olímpica estadounidense de descenso, Breezy Johnson; la sueca Ebba Andersson, plata en esquí de fondo; la patinadora artística Alysa Liu; y el biatleta alemán Justus Strelow, medallista de bronce.

Los incidentes ocurrieron principalmente durante celebraciones, cuando los atletas saltaron con sus medallas colgadas al cuello.

Johnson relató que su medalla se desprendió del cordón mientras celebraba. “No saltéis con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió. Seguro que alguien lo arreglará”, declaró ante periodistas el domingo.

La esquiadora explicó que la presea quedó “un poco rota”, mientras que Strelow optó por repararla él mismo, aunque el arreglo dejó un arañazo visible.

Comité organizador abre investigación

El director de operaciones de los Juegos, Andrea Francisi, confirmó que el comité organizador ya tiene conocimiento de la situación.

“Somos conscientes del problema y estamos investigando cuál es exactamente la causa”, señaló ante medios de comunicación, sin ofrecer por ahora detalles sobre posibles soluciones o reemplazos.

No es la primera vez que la calidad de las medallas olímpicas genera polémica. Tras los Juegos Olímpicos de París 2024, algunas preseas tuvieron que ser reemplazadas debido a que comenzaron a empañarse o corroerse, adquiriendo un aspecto moteado similar a la piel de cocodrilo.

Por ahora, los organizadores de Milán-Cortina buscan determinar si se trata de un defecto en los materiales, en el diseño del cordón o en el proceso de fabricación.

