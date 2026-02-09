Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_33_1b7dc51026
Deportes

Investigan fallas en medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno

Organizadores de Milán-Cortina 2026 investigan la fabricación de medallas tras quejas de atletas que reportaron roturas y daños durante celebraciones

  • 09
  • Febrero
    2026

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 anunciaron que investigarán la fabricación de las medallas olímpicas, luego de que varios deportistas denunciaran que sus preseas se han roto.

Entre los afectados se encuentran la campeona olímpica estadounidense de descenso, Breezy Johnson; la sueca Ebba Andersson, plata en esquí de fondo; la patinadora artística Alysa Liu; y el biatleta alemán Justus Strelow, medallista de bronce.

Los incidentes ocurrieron principalmente durante celebraciones, cuando los atletas saltaron con sus medallas colgadas al cuello.

Johnson relató que su medalla se desprendió del cordón mientras celebraba. “No saltéis con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió. Seguro que alguien lo arreglará”, declaró ante periodistas el domingo.

La esquiadora explicó que la presea quedó “un poco rota”, mientras que Strelow optó por repararla él mismo, aunque el arreglo dejó un arañazo visible.

Comité organizador abre investigación

El director de operaciones de los Juegos, Andrea Francisi, confirmó que el comité organizador ya tiene conocimiento de la situación.

“Somos conscientes del problema y estamos investigando cuál es exactamente la causa”, señaló ante medios de comunicación, sin ofrecer por ahora detalles sobre posibles soluciones o reemplazos.

No es la primera vez que la calidad de las medallas olímpicas genera polémica. Tras los Juegos Olímpicos de París 2024, algunas preseas tuvieron que ser reemplazadas debido a que comenzaron a empañarse o corroerse, adquiriendo un aspecto moteado similar a la piel de cocodrilo.

Por ahora, los organizadores de Milán-Cortina buscan determinar si se trata de un defecto en los materiales, en el diseño del cordón o en el proceso de fabricación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

images_b0bc17df9a
Asesinan a excoordinador operativo de la CES en Jiutepec
medicinas_tamaulipas_b42282cdb1
Hay 92% de abasto de medicinas en Tamaulipas, afirma ISSSTE
aseguramiento_de_huachicol_en_jiutepec_morelos_7c3c69257b
Aseguran base de Ruta 16 por huachicol en Jiutepec
publicidad

Últimas Noticias

images_b0bc17df9a
Asesinan a excoordinador operativo de la CES en Jiutepec
archivo_policia_tamaulipas_be771b4703
Refuerzan operativos en Ciudad Victoria para inhibir delitos
mundial_2030_5_mil_millones_euros_57f1defa01
Mundial 2030 dejará €5,000 millones a cada país sede
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×