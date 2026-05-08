La Selección Mexicana trabaja a doble sesión de entrenamiento

La Selección Mexicana tuvo este viernes una doble sesión de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) como parte de la concentración encabezada por Javier Aguirre, quien continúa observando futbolistas rumbo a los próximos compromisos del Tri.

El grupo trabajó por la mañana y posteriormente regresó a la cancha por la tarde para realizar ejercicios físicos y tácticos bajo las órdenes del cuerpo técnico nacional.

La práctica forma parte del microciclo organizado por la Federación Mexicana de Futbol para mantener actividad con jugadores de Liga MX antes del amistoso frente a Ghana y otros partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

México mantiene concentración con jugadores de Liga MX

Durante esta semana, Javier Aguirre ha trabajado con futbolistas del campeonato mexicano en busca de ampliar el universo de jugadores disponibles para futuras convocatorias.

Además de los entrenamientos en cancha, el cuerpo técnico también ha realizado sesiones de análisis y trabajos específicos enfocados en el funcionamiento colectivo del equipo.

La concentración se desarrolla mientras algunos clubes continúan disputando la fase final del futbol mexicano.

Selección Mexicana romperá filas el 10 de mayo

De acuerdo con reportes, los jugadores romperán filas el próximo 10 de mayo, fecha en la que concluirá esta concentración en el CAR.

Esto debido a la celebración del Día de las Madres, lo cual les dará oportunidad a los seleccionados de pasar tiempo con su mamá o la mamá de sus hijos, misma que será una motivación ante los grandes retos que se avecinan.

Posteriormente, los futbolistas volverán con sus respectivos clubes antes de futuras convocatorias del combinado nacional.

La Selección Mexicana continuará utilizando este tipo de concentraciones para evaluar jugadores y ajustar detalles rumbo a la Copa del Mundo de 2026, torneo que se disputará en México, EUA y Canadá.

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