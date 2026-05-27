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Peloteros piden duplicar el salario mínimo en la MLB

El sindicato expuso sus propuestas económicas iniciales durante una sesión de negociación en la oficina de la asociación de jugadores en Manhattan

  • 27
  • Mayo
    2026

Los peloteros lanzaron el miércoles la primera pelota en lo que se espera que sean negociaciones laborales largas y ríspidas, al pedir una ampliación de la agencia libre y de los derechos de arbitraje salarial, además de casi duplicar el salario mínimo de las Grandes Ligas.

Otra petición busca incrementar el dinero que los equipos con mayores ingresos comparten con los clubes menos pudientes.

El sindicato expuso sus propuestas económicas iniciales durante una sesión de negociación en la oficina de la asociación de jugadores en Manhattan. Se espera que, un día después, las Grandes Ligas presenten una propuesta de tope salarial.

El paquete incluyó lo que denominó un “impuesto de integridad competitiva”, que penalizaría a los equipos que caigan por debajo de un piso de nómina, y pidió que el umbral del impuesto de lujo suba a 300 millones de dólares el próximo año.

El convenio laboral del béisbol vence el 1 de diciembre y se espera que las Grandes Ligas impongan un cierre patronal, el equivalente de un paro, bajo la ley laboral federal. Los jugadores han advertido que nunca aceptarán un tope salarial.

“La asistencia, la audiencia, el interés —por cualquier medida que se quiera usar, nuestro deporte avanza en una dirección positiva", dijo Chris Bassitt, lanzador de Baltimore y miembro del subcomité ejecutivo de ocho integrantes del sindicato,mediante un comunicado: "Hemos presentado propuestas diseñadas para continuar esa tendencia.

"Apoyar, incentivar y recompensar a los clubes comprometidos con competir, especialmente a los de mercados pequeños. Compensar de manera justa a los jugadores por el trabajo que están realizando”.

Claramente las Grandes Ligas no están a favor de lo que presentó el sindicato y sostienen que el plan de los jugadores reduciría el reparto de ingresos.

“Entendemos que sus propuestas están diseñadas para beneficiar a los jugadores. Lamentablemente, no abordan y, de hecho, agravan el problema de equilibrio competitivo que nuestros fanáticos nos dicen que debemos atender", comentó Glen Caplin, portavoz de las mayores, en un comunicado. "La propuesta de la Asociación reduciría la cantidad transferida a los clubes con menores ingresos, debilitaría el impuesto de equilibrio competitivo y conduciría a una disparidad de nóminas aún mayor que la que existe hoy.

"Por ejemplo, bajo la propuesta del sindicato, los Dodgers desembolsarían menos en pagos del impuesto de lujo, dándoles 70 millones de dólares adicionales para gastar en nómina”.

Marcus Semien y Sean Manaea, de los Mets, así como el venezolano Eugenio Suárez, de Cincinnati, asistieron a la sesión, mientras que otros peloteros participaron en línea.

“Las propuestas de los jugadores contemplan un aumento del reparto de ingresos, garantizando inicialmente a cada club de mercado pequeño un mínimo de 240 millones de dólares en ingresos cada temporada", explicó en un comunicado Bruce Meyer, jefe interino del sindicato, quien reemplazó a Tony Clark en febrero. "Este reparto de ingresos mejorado incluye protecciones adicionales para asegurar que los clubes prioricen ganar por encima de lucrar”.


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