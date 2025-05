Monterrey y Pachuca, listos para el Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes 2025 promete ser una edición histórica. Por primera vez, la FIFA organizará este torneo con un formato expandido que incluye a 32 equipos, siguiendo el modelo de la Copa del Mundo de selecciones.

Estados Unidos será la sede de este evento que se celebrará del 15 de junio al 13 de julio, con la participación de clubes provenientes de las seis confederaciones: UEFA, Conmebol, Concacaf, AFC, CAF y OFC.

México estará representado por dos clubes: Rayados de Monterrey y Tuzos de Pachuca, quienes clasificaron por sus méritos deportivos en torneos internacionales de Concacaf.

En un principio, también se esperaba la participación del Club León, pero la FIFA lo excluyó por no cumplir con el reglamento sobre multipropiedad.

El organismo rector del fútbol mundial informó en marzo que, tras revisar el caso del Grupo Pachuca (propietario de ambos clubes), se resolvió no permitir la participación de León.

Aunque la escuadra esmeralda ya había sido sorteada en el Grupo D, donde enfrentaría a Chelsea, Flamengo y ES Tunis, su lugar será ocupado por otro club aún por anunciarse.

One month until the USA welcomes the world. 🇺🇸🏆#TakeItToTheWorld | #FIFACWC