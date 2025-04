Arráez de los Padres sale del hospital tras colisión en partido

Luis Arráez de San Diego regresó al estadio después del partido tras haber sido llevado a un hospital luego de una colisión con Mauricio Dubón en una jugada en la primera base en la primera entrada de la victoria de los Padres por 3-2 sobre los Astros este domingo.

El manager de San Diego, Mike Shildt, dijo después del juego que la situación fue el “mejor escenario posible con Luis”.

“Obviamente, muy aterrador”, expresó Shildt. “Creemos que en su mayoría está fuera de peligro. El tiempo lo dirá, pero las pruebas iniciales son muy favorables. No hay fracturas de ningún tipo. Quiero decir, tiene un pequeño corte en la línea de la mandíbula, así que estamos preocupados por su mandíbula. Estamos preocupados por su región cervical. Todo estaba claro, estable en las pruebas iniciales”.

Sin embargo, Shildt fue cauteloso respecto a las pruebas iniciales.

“Hemos tenido problemas antes con las pruebas, así que seremos cautelosamente optimistas”, comentó. “Tuvo un período en el que no estaba consciente, así que eso es claramente preocupante. Todo está volviendo a él ahora, y sus pruebas iniciales desde el punto de vista de una conmoción cerebral fueron favorables, pero claramente, no estamos fuera de peligro. Considerando todo, eso es una bendición”.

El venezolano Arráez hizo un toque de bola en el primer lanzamiento de su turno al bate, enviándolo por la línea de la primera base hacia Christian Walker, quien lo pasó al segunda base Dubón, quien corrió para cubrir la primera. Mientras el hondureño cubría la base, chocó con el bateador designado de los Padres, Arráez, quien pareció golpear el brazo o codo de Dubón con su cara.

