Benavidez fulmina a Yarde y retiene el título semipesado

El mexicoestadunidense David Benavidez confirmó su poderío en la división semipesada del CMB al derrotar por nocaut técnico en el séptimo asalto al británico Anthony Yarde, en una pelea celebrada en Riad, Arabia Saudita, donde dejó claro que su nivel estaba varios escalones por encima del retador.

Desde el inicio, Benavidez impuso una presión constante, avanzando siempre al frente y castigando con volumen y potencia. Yarde, obligado a depender de su valentía y contragolpes aislados, resistió cuanto pudo mientras el final se asomaba desde los primeros episodios.

El clímax llegó en un séptimo asalto caótico. Benavidez derribó a Yarde en una esquina, pero fue penalizado con la deducción de dos puntos por lanzar un golpe adicional cuando el británico ya estaba en la lona. Aunque el momento pudo generar controversia, resultó irrelevante frente a lo contundente del desenlace.

Tras reanudarse la acción, Benavidez conectó un gancho de izquierda que cimbró a Yarde y obligó al árbitro a detener la pelea para proteger al retador, aún de pie pero visiblemente incapaz de continuar. Con ello, “El Monstruo Mexicano” mantuvo su invicto, retuvo su cinturón y reafirmó su dominio en la categoría.

Con 28 años, Benavidez expresó satisfacción tras la victoria: “Es lo que esperaba. Sabía que sería una guerra. Se metió en el mundo del ‘Monstruo Mexicano’ y lo noquearon”. A la vez, se calificó con un “B+”, al asegurar que aún tiene margen de mejora.

El campeón adelantó que su siguiente objetivo será dar el salto al peso crucero para disputar el título ante el también mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez, pelea que se proyecta para mayo en Las Vegas.

