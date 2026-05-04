Alysa Liu ficha con Louis Vuitton tras conquistar el oro olímpico

La sensación estadounidense del patinaje artístico y doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, Alysa Liu, fue nombrada oficialmente nueva embajadora de Louis Vuitton, en un movimiento que confirma su creciente influencia más allá del deporte.

El anuncio se realizó este lunes, coincidiendo con la mañana de la Met Gala 2026, uno de los escaparates más importantes de la moda internacional, reforzando el posicionamiento de Liu como una de las figuras jóvenes más poderosas del momento.

Louis Vuitton apuesta por una nueva generación

La maison francesa destacó que Liu representa valores esenciales de la marca como excelencia, creatividad, audacia y modernidad.

Nicolas Ghesquière, director artístico de las colecciones femeninas de Louis Vuitton, definió a la atleta como una representación de la mujer contemporánea de la firma.

“Alysa Liu encarna a la mujer Louis Vuitton moderna: segura, creativa y absolutamente intrépida”, señaló.

Para la firma, la combinación de fuerza atlética, precisión, sensibilidad artística y estilo distintivo de Liu, incluyendo su ya característico cabello a rayas, conecta con una generación que valora autenticidad, innovación y expresión personal.

Una carrera marcada por récords y reinvención

Nacida en California en 2005 y criada en Richmond, Alysa Liu irrumpió en el patinaje artístico como un fenómeno precoz.

A los 13 años hizo historia al convertirse en la campeona nacional femenina más joven de Estados Unidos en 2019, y posteriormente revalidó el título en 2020.

Su capacidad técnica revolucionó el deporte. Fue pionera entre las estadounidenses en ejecutar elementos de altísima dificultad como el triple Axel y el cuádruple Lutz en competencia.

Tras competir en Beijing 2022 y conquistar el bronce mundial ese mismo año, Liu sorprendió al retirarse temporalmente a los 16 años debido al agotamiento y la presión competitiva.

Con una visión más madura y creativa, Liu volvió al circuito internacional para protagonizar uno de los retornos más impactantes del deporte reciente:

Campeona Mundial 2025

Ganadora de la Final del Grand Prix 2025

Oro olímpico por equipos en Milano-Cortina 2026

Oro olímpico individual en 2026

Su triunfo en Italia la convirtió en la primera estadounidense en 24 años en ganar el oro olímpico individual femenino.

Moda, arte y poder simbólico

Antes de este nombramiento, Liu ya había comenzado a construir presencia en la industria fashion con apariciones en la Semana de la Moda de París, donde lució diseños de Louis Vuitton.

Ahora, como embajadora oficial, la patinadora aseguró que esta nueva etapa representa una extensión natural de su identidad artística.

Según sus propias palabras, el lujo y el patinaje comparten una obsesión por los detalles, la expresión y la capacidad de combinar fuerza con suavidad.

La historia de Alysa Liu trasciende el éxito deportivo. Pasó de niña prodigio a atleta agotada, luego a joven retirada, para finalmente regresar como campeona olímpica y figura global de moda.

A sus 20 años, su alianza con Louis Vuitton simboliza mucho más que una campaña comercial: representa la consolidación de una nueva clase de estrella, capaz de dominar el deporte, la cultura pop y el lujo internacional.

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